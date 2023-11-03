Громадянин РФ заробляв на виробництві консерв для ЗСУ та не сплачував податки, — БЕБ

Вилучена у підозрюваних продукція. Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки України оголосило про підозру керівникам компаній-виробників консерв для Міноборони. Їх викрили, як ухилянтів від сплати податків.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

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"Попри тиск, звернення до ГО, скарги та численні публічні звинувачення детективи БЕБ повідомили про підозру в ухиленні від сплати 32 млн грн податків двом керівникам товариств, що виготовляли консервну продукцію", — говориться у повідомлення.

Повідомляється, що працівники БЕБ викрили групу компаній в ухиленні від сплати податків. Встановлено, що вони співпрацювали з виробником напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин рф.



"Зазначені компанії працювали у Київській області та виготовляли консервну продукцію, яка через посередників постачалася на замовлення Міноборони", — підкреслили в БЕБ.

Продукція, вилучена у підозрюваних. Фото: БЕБ

Консерви, вилучені в підозрбваних. Фото: БЕБ

Як працювала "схема"

Аби ухилитись від сплати податків, їх службові особи залучили до незаконної діяльності діючих та колишніх керівників товариств та фізичних осіб-підприємців (ФОП). Всі компанії використовували одні й ті ж самі приміщення та оформлювали одних і тих самих працівників.

Товариства перераховували кошти на рахунки ФОПів за нібито надані транспортні та інші послуги. ФОПи за готівку закуповували м’ясну сировину та постачали її цим же товариствам для виготовлення консерв. Водночас виробники не дотримувалися санітарних норм, що могли мати негативні наслідки для замовників та споживачів консерв.

При цьому реалізація та придбання м’ясної продукції не відображалася в податковій звітності.

Таким чином державному бюджету України було завдано збитків у розмірі понад 32 млн грн несплачених податків.

Вилучені в підозрюваних гроші. Фото: БЕБ

Підозрювані тиснули на БЕБ

Під час слідства підозрювані всіляко намагались дискредитувати роботу детективів: звертались до громадських організацій, залучали ЗМІ та публічно безпідставно звинувачували Бюро у тиску, спекулюючи співпрацею з Міноборони.

Попри це, за рішенням суду, консервну продукцію без документального походження, яка знаходилася поза балансом товариств арештовано. А двом керівникам товариств повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.

Раніше ми розповідали, що в Бюро економбезпеки та генпрокуратурі заявили, що викрили схему ухилення від сплати податків львівським ресторанним холдингом FESTrepublic на загальну суму близько 50 млн грн. На підставі цього сьогодні там провели обшуки.