Верховный Суд начал рассмотрение кассационной жалобы Тернополя Горбатюка, убившего тату-мастера

Защита убийцы подала кассационную жалобу, рассматриваемую Верховным Судом

Верховный Суд Украины начал рассматривать кассационную жалобу жителя Тернополя Андрея Горбатюка. Горбатюк 2019 убил тату-мастера, за что получил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Тернополь 1".

Кассационная жалоба Горбатюка

Адвокат Андрея Горбатюка подал кассационную жалобу по поводу решения Тернопольского апелляционного суда по делу его клиента.

Защита просит Верховный Суд отменить приговор в виде пожизненного лишения свободы.

Верховный Суд приступил к рассмотрению кассационной жалобы по этому делу.

Что известно о тернопольском убийстве тату-мастерице

Житель Тернополя Андрей Горбатюк 16 апреля 2019 года в родном городе жестоко убил тату-мастера Татьяну Пидвашецкую.

Суд первой инстанции признал Горбатюка виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Защитники убийцы подали апелляционную жалобу и выиграли дело — суд изменил пожизненное лишение свободы на наказание в виде нахождения за решеткой сроком на 15 лет.

Впрочем, на этом история Горбатюка не завершилась. Верховный Суд вернул это дело на повторное разбирательство в Тернопольском апелляционном суде.

10 февраля 2022 года апелляционный суд таки принял решение по пожизненному лишению свободы Андрею Горбатюку за жестокое убийство тату-мастера.

Напомним, в прошлом, 2022 году, в Киеве к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину за убийство двух молодых девушек.

Убийца вместе с сообщницей (получившей 13 лет лишения свободы) пригласили к себе в арендованную квартиру двух девушек, 2000 и 2003 года рождения. Там воры напали на потерпевших, пытаясь отобрать у них деньги, мобильные телефоны и украшения.

Во время нападения мужчина нанес по несколько десятков ударов ножом каждой из жертв. От полученных ранений они скончались на месте.

Фото: "Тернополь 1"