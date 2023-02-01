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​​​​​​​Горбатюк за жорстоке вбивство тату-майстрині у Тернополі мріє вийти на волю: деталі

1 лютого 2023 18:14
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Верховний Суд почав розгляд касаційної скарги тернополянина Горбатюка, який убив тату-майстриню
Захист убивці подав касаційну скаргу, яку розглядає Верховний Суд
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Верховний Суд України почав розглядати касаційну скаргу тернополянина Андрія Горбатюка. Горбатюк 2019 року убив тату-майстриню, за що отримав покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Telegram-канал “Тернопіль 1”.

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Касаційна скарга Горбатюка

Адвокат Андрія Горбатюка подав касаційну скаргу щодо рішення Тернопільського апеляційного суду у справі його клієнта.

Захист просить Верховний Суд скасувати вирок у вигляді довічного позбавлення волі.

Верховний Суд розпочав розгляд касаційної скарги у цій справі.

Що відомо про тернопільське убивство тату-майстрині

Мешканець Тернополя Андрій Горбатюк 16 квітня 2019 року у рідному місті жорстоко убив тату-майстриню Тетяну Підвашецьку.

Суд першої інстанції визнав Горбатюка винним і засудив його до довічного позбавлення волі.

Захисники убивці подали апеляційну скаргу і виграли справу — суд змінив довічне позбавлення волі на покарання у вигляді перебування за ґратами строком на 15 років.

Втім, на цьому історія Горбатюка не завершилася. Верховний Суд повернув цю справу на повторний розгляд у Тернопільському апеляційному суді. 

10 лютого 2022 року апеляційний суд таки ухвалив рішення щодо довічного позбавлення волі Андрію Горбатюку за жорстоке убивство тату-майстрині.

Нагадаємо, минулого, 2022 року, у Києві до довічного позбавлення волі засудили чоловіка за убивство двох молодих дівчат.

Убивця разом із спільницею (яка отримала 13 років позбавлення волі) запросили до себе у орендовану квартиру двох дівчат, 2000 і 2003 року народження. Там злодії напали на потерпілих, намагаючись відібрати у них гроші, мобільні телефони і прикраси.

Під час нападу чоловік завдав по кількадесят ударів ножем кожній із жертв. Від отриманих поранень ті померли на місці.

Фото: "Тернопіль 1"

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