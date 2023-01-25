Алексей Данилов: ФСБ пытается использовать украинских криминальных авторитетов для расшатывания ситуации

Алексей Данилов рассказал о подготовке очередной провокации рф

Спецслужбы россии пытаются привлечь для расшатывания ситуации в Украине криминальных авторитетов. Речь идет, в частности, о ряде лиц из Харьковской области.

Об этом заявил в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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"Продолжает работать Пятое управление ФСБ на территории нашей страны. Есть попытки привлечь криминальных авторитетов, особенно в Харьковской области, которые сегодня находятся в Объединенных Арабских Эмиратах", — сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, украинская сторона "отслеживает это".

"Хочу передать молодым людям, которые этим вопросом занимаются. Парни, я вас очень прошу, прекращайте все эти действия, потому что когда вы вернетесь на родину, если у вас будет такая возможность, поверьте, вы все будете сидеть за решеткой. Нам сегодня нужно страну защищать, а не играть с "ФСБшными типами", чтобы расшатывать нашу ситуацию", — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что россияне "готовятся к наступлению, для Украины это не является неожиданностью".

"Мы понимаем, что они в ближайшее время — месяц, полтора, два — будут предпринимать свои активные действия", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал колонку "Путинская стратегия-2023". Глава СНБО заявил, что за год полномасштабной войны против Украины россия ничему не научилась и ничего не поняла. Поэтому не откажется от своей цели захватить и уничтожить украинское государство.

Также ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что кремль готовится к "крайнему рывку" в войне против Украины. Именно поэтому россия начала кадровые ротации в военном руководстве.

Данилов также заявлял, что россия в ближайшее время может пойти ва-банк, поскольку затягивать войну не позволяют москве внутренние проблемы в стране.