Олексій Данілов: ФСБ намагається використати українських кримінальних авторитетів для розхитування ситуації

Олексій Данілов розповів про підготовку чергової провокації рф

Спецслужби росії намагаються залучити для розхитування ситуації в Україні кримінальних авторитетів. Йдеться, зокрема, про низку осіб із Харківської області.

Про це заявив в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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"Продовжує працювати П'яте управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо у Харківській області, які на сьогодні перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах", — сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, українська сторону "відстежує це".

"Хочу передати молодим людям, які цим питанням займаються. Хлопці, я вас дуже прошу, припиняйте всі ці дії, тому що коли ви повернетеся на Батьківщину, якщо у вас буде така можливість, повірте, ви всі сидітимете за ґратами. На сьогодні треба країну захищати, а не бавитися з "ФСБшними тіпами", щоб розхитувати нашу ситуацію", — сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що росіяни "готуються до наступу, для нас це не є несподіванкою".

"Ми розуміємо, що вони найближчим часом — місяць, півтора, два, — розпочинатимуть свої активні дії", — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов написав колонку "Путінська стратегія-2023". Голова РНБО заявив, що за рік повномасштабної війни проти України росія нічому не навчилася і не зрозуміла. А тому не відмовиться від своєї мети захопити та знищити українську державу.

Також раніше секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що кремль готується до "крайнього ривка" у війні проти України. Саме через це рф почала кадрові ротації у військовому керівництві.

Данілов також заявляв, що росія найближчим часом може піти ва-банк, оскільки затягувати війну не дозволяють москві внутрішні проблеми в країні.