Экс-судью Чауса признали виновным в деле о взятке

Судебное заседание по делу Николая Чауса. Фото: Суспільне

Высший антикоррупционный суд Украины признал бывшего судью Днепровского районного суда столицы Николая Чауса виновным в требовании взятки в размере 150 тысяч долларов США. Чаусу определили наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет.

Об этом сообщает Youtube-канал Высшего антикоррупционного суда Украины.

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Завершение дела Чауса

Высший антикоррупционный суд завершил рассмотрение дела бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Его обвинили в получении взятки в размере 150 тысяч долларов США.

ВАКС признал бывшего представителя судебной системы Украины виновным.

Приговор ВАКС

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда Украины, Николай Чаус был приговорен к десяти годам лишения свободы.

Кроме того, осужденному за взятку Чаусу запрещено занимать соответствующие должности в течение трех лет.

Напомним, что бывший судья Николай Чаус, которого в апреле похитили неизвестные лица, в конце июля 2021 года обнаружили в одном из сел в Винницкой области.

4 августа того же года Высший антикоррупционный суд отправил экс-судью Николая Чауса, обвиненного в получении взятки в размере 150 тысяч долларов 2016 года, под круглосуточный домашний арест.

1 февраля 2022 года Высший антикоррупционный суд изменил Чаусу меру пресечения.