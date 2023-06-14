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Екссуддю Чауса визнали винним у справі про хабар

14 червня 2023 09:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Екссуддю Чауса визнали винним у справі про хабар
Судове засідання у справі Миколи Чауса. Фото: Суспільне
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Вищий антикорупційний суд України визнав колишнього суддю Дніпровського районного суду столиці Миколу Чауса винним у вимаганні хабаря розміром 150 тисяч доларів США. Чаусу визначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

Про це повідомляє Youtube-канал Вищого антикорупційного суду України.

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Завершення справи Чауса

Вищий антикорупційний суд завершив розгляд справи колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Його звинуватили у отриманні хабаря розміром 150 тисяч доларів США.

ВАКС визнав колишнього представника судової системи України винним.

Вирок ВАКС

Згідно із рішенням Вищого антикорупційного суду України, Микола Чаус був засуджений до десяти років позбавлення волі.

Крім того, засудженому за хабар Чаусу заборонено займати відповідні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, що колишнього суддю Миколу Чауса, якого у квітні викрали невідомі особи, наприкінці липня 2021 року виявили в одному із сіл у Вінницькій області.

4 серпня того ж року Вищий антикорупційний суд відправив екссуддю Миколу Чауса, якого звинуватили в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів 2016 року, під цілодобовий домашній арешт.

1 лютого 2022 року Вищий антикорупційний суд змінив Чаусу запобіжний захід.

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