Экс-премьеру Азарову сообщили о новом подозрении

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото: ТАСС

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров получил новое подозрение в ведении информационной деятельности в пользу Российской Федерации. Как известно, политик с 2014 года скрывается на территории РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Отмечается, что Азаров с начала полномасштабной войны до сих пор сотрудничает с Россией, используя СМИ и Интернет для распространения пропаганды врага.

Экс-премьер постоянно является участником эфиров российских медиа, видео с которых появляются в сети. Из-за российских нарративов, он продолжает проводить информационную деятельность, чтобы дискредитировать Украину.

Сообщение о подозрении Николаю Азарову. Фото: Офис генпрокурора

"В этих видеозаписях, которые были размещены на Youtube-канале "Иная правда" и медиапорталах российских СМИ, бывший Премьер-министр оправдывает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году, и оккупацию части территории Украины. Также он выражает публичные призывы к свержению конституционного строя в Украине насильственным путем", — говорится в сообщении.

Преступная деятельность политика

Кроме того, Азаров призывает денацифицировать и применяя силу сменить власть в Украине. Также он говорит, что "специальная операция" российского диктатора Путина "спасла" Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", а события в Буче он называет "фейком". Такие слова являются классическими нарративами российской пропаганды.

"Факты противоправной деятельности подозреваемого подтверждаются, помимо прочего, заключением судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СБУ", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Николаю Азарову и его помощнице. Она проживала в Киеве и писала ему речи для его выступлений на российских телеканалах.