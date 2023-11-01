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Експрем'єру Азарову повідомили про нову підозру

1 листопада 2023 20:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Експрем'єру Азарову повідомили про нову підозру
Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров. Фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров отримав нову підозру щодо ведення інформаційної діяльності на користь Російської Федерації. Як відомо, політик ще з 2014 року переховується на території РФ.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Зазначається, що Азаров з початку повномасштабної війни і дотепер співпрацює з Росією, використовуючи ЗМІ та Інтернет для поширення пропаганди ворога. 

Експрем'єр постійно є учасником ефірів російських медіа, відео з яких з'являється в мережі. Через російські наративи, він продовжує проводити інформаційну діяльність, аби дискредитувати Україну. 

підозра для Азарова
Повідомлення про підозру Миколі Азарову. Фото: Офіс генпрокурора

"У цих відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та медіапорталах російських ЗМІ, колишній Прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію російської федерації проти України, розпочату в 2014 році, та окупацію частини території України. Також він висловлює публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом", — йдеться у повідомленні.

Злочинна діяльність політика

Крім того, Азаров закликає денацифікувати та застосовуючи силу змінити владу в Україні. Також він каже, що "спеціальна операція" російського диктатора Путіна "врятувала" Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію", а події в Бучі він називає "фейком". Такі слова є класичними наративами російської пропаганди. 

"Факти протиправної діяльності підозрюваного підтверджуються, окрім іншого, висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру Миколі Азарову та його помічниці. Вона проживала у Києві, і писала йому промови для його виступів на російських телеканалах.

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