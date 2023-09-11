Экс-нардеп, ходивший на эфиры к Скабеевой, получил подозрение

Сергей Полищук в эфире росСМИ. Фото: Скриншот

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-депутату-предателю, отрицавшему существование Украины на ток-шоу Скабеевой. Делал он это за деньги Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщили в СБУ.

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Полищук отрицал существование Украины

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны скрывающегося за рубежом бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука.

До начала полномасштабного вторжения РФ он регулярно посещал Москву для участия в эфирах российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Во время выступлений на ее ток-шоу "60 минут" экснардеп поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование Украины как независимого государства и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.

Что раскрыло следствие

Экс-нардепу Сергею Полищуку сообщили о подозрении. Фото: СБУ

Установлено, что за указанные действия он получал значительное денежное вознаграждение от представителей страны-агрессора. Чтобы замаскировать "транзакцию", ее организаторы из РФ производили платеж через финучреждения третьих стран.

По имеющимся данным экснардеп координировал свою подрывную деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах.

На основании собранных доказательств Полищуку сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Поскольку экс-чиновник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве нацгвардейца-предателя, который готовил новые удары Российской Федерации по тепловым электростанциям столицы. За каждую выполненную "задачу" перебежчик получал от 100 до 1000 долларов.

Напомним, спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.