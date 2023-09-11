Екснардеп, який ходив на ефіри до Скабєєвої, отримав підозру

Нардеп Сергій Поліщук в ефірі росЗМІ. Фото: Скриншот

Служба безпека Україна повідомила про підозру ексдепутату-зраднику, який заперечував існування України на ток-шоу Скабєєвої. Робив він це за гроші Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомили в СБУ.

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Поліщук заперечував існування України

Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку колишнього народного депутата України Сергія Поліщука, який переховується за кордоном.

До початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Під час виступів на її ток-шоу "60 минут" екснардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування України як незалежної держави та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

Що розкрило слідство

Екснардепу Сергію Поліщуку повідомили про підозру. Фото: СБУ

Встановлено, що за зазначені дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора. Щоб замаскувати "транзакцію", її організатори з РФ проводили платіж через фінустанови третіх країн.

За наявними даними, екснардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких одержував гроші за участь у російських телепроєктах.

На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомили про підозру у державній зраді та порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Оскільки експосадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Раніше ми повідомляли, Служба безпеки України затримала у Києві нацгвардійця-зрадника, який готував нові удари Російської Федерації по теплових електростанціях столиці. За кожне виконане "завдання" перебіжчик отримував від 100 до 1000 доларів.

Нагадуємо, спецпризначенці СБУ атакували дронами-камікадзе "виборчий" штаб російських окупантів у Запорізькій області. Сталося це в селі Скельки, що у Василівському районі.