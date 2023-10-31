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Экс-начальник пограничного отряда Юга платил зарплату работникам, не ходившим на работу

31 октября 2023 16:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Экс-начальник пограничного отряда Юга платил зарплату работникам, не ходившим на работу
Пограничники на границе Украины. Фото: ГНСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона будет судить за халатное отношение к военной службе бывшего начальника Херсонского пограничного отряда Херсона. Он безосновательно начислил более 4 млн гривен подчиненным, которые долго не являлись на службе.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

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По информации прокуроров, полковник Херсонского пограничного отряда Южного регионального управления ГНСУ, с марта по июль 2022, во время временной оккупации Херсонщины, ненадлежаще выполняя свои служебные обязанности. Не производил ежедневную проверку наличия на службе личного состава пограничного отряда.

Государству нанесен ущерб почти на 5 млн грн, из-за небрежного отношения к военной службе начальника пограничного отряда.

"В результате этого военнослужащим, которые не выполняли задачи по защите национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии и отсутствовали в части, незаконно насчитали и выплатили денежное вознаграждение на общую сумму 4,6 млн гривен", — сообщили в прокуратуре.

работники прокуратуры с эксначальником пограничников с Юга
Сотрудники прокуратуры с экс-начальником пограничников Юга. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Киеве будут судить руководство управления образования Шевченковской РГА КГГА за растрату большой суммы денег. Известно, что подозреваемые закупили биотуалеты для укрытий в учебных заведениях на 1,38 млн грн.

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