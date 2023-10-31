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Ексначальник прикордонного загону Півдня платив зарплату працівникам, які не ходили на роботу

31 жовтня 2023 16:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ексначальник прикордонного загону Півдня платив зарплату працівникам, які не ходили на роботу
Прикордонники на державному кордоні України. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону судитиме за недбале ставлення до військової служби колишнього начальника Херсонського прикордонного загону Херсона. Він безпідставно нарахував понад 4 млн гривень підлеглим, які тривалий час не з'являлися службі.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

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За інформацією прокурорів, полковник Херсонського прикордонного загону Південного регіонального Управління ДПСУ, з березня по липень 2022 року, під час тимчасової окупації Херсонщини, неналежно виконуючи свої службові обов'язки. Не здійснював щоденну перевірку наявності на службі особового складу прикордонного загону.

Державі завдано збитків на майже 5 млн грн, через недбале ставлення до військової служби начальника прикордонного загону.

"В результаті цього військовослужбовцям, які не виконували завдання із захисту національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та були відсутні у частині, незаконно нарахували та виплатили грошову винагороду на загальну суму 4,6 млн гривень", — повідомили в прокуратурі.

працівники прокуратури із ексначальником прикордонників з Півдня
Працівники прокуратури із ексначальником прикордонників з Півдня. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене підозрюваному загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві судитимуть керівництво управління освіти Шевченківської РДА КМДА за розтрату великої суми грошей. Відомо, що підозрювані закупили біотуалети для укриттів у навчальних закладах на 1,38 млн гривень.

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