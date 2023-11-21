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Экс-руководительница ТРЦ "Зимняя вишня", где произошел смертельный пожар, вышла на свободу

21 ноября 2023 13:23
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Гендиректорка ТРЦ "Зимняя вишня" отсидела чуть больше 2-х лет из 13,5
Надежда Судденок на суде. Фото: росСМИ.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Бывшая гендиректор ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, приговорённая к 13,5 годам по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово, вышла на свободу по состоянию здоровья. Она отсидела чуть больше 2-х лет.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как утверждают росСМИ, у Судденок есть "некое заболевание", которое позволяет освободить ее от отбывания наказания. В список таких болезней входит: туберкулёз, болезни крови, СПИД, диабеты, психические расстройства, слепота и онкология. 

Напомним, что приговор Судденок вынесли в октябре 2021 года. Её признали виновной в оказании небезопасных услуг и нарушении мер пожарной безопасности.

пожар кемерово
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Фото: росСМИ.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл в марте 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, и 171 животное из "контактного зоопарка". Ещё 147 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены пять уголовных дел в отношении 15 человек: сотрудников МЧС, чиновников и работников торгового центра.

Ранее мы писали, что Президент России Владимир Путин помиловал убийцу кемеровской студентки Веры Пехтелевой. Ему назначили 17 лет колонии, но он освободился, уехав на войну в Украину.

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