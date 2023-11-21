Гендиректорка ТРЦ "Зимова вишня" відсиділа трохи більше 2-х років із 13,5

Надія Судденок на суді. Фото: росЗМІ.

Колишня гендиректорка ТРЦ "Зимова вишня" Надія Судденок, засуджена до 13,5 років у справі про пожежу в торговельно-розважальному центрі Кемерово, вийшла на волю за станом здоров'я. Вона відсиділа трохи більше 2-х років.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як стверджують росЗМІ, Судденок має "якесь захворювання", яке дозволяє звільнити її від відбування покарання. До списку таких хвороб входять: туберкульоз, хвороби крові, СНІД, діабети, психічні розлади, сліпота та онкологія.

Нагадаємо, що вирок для Судденок ухвалили у жовтні 2021 року. Її визнали винною у наданні небезпечних послуг та порушенні заходів пожежної безпеки.

Пожежа у ТРЦ "Зимова вишня" у Кемеровому. Фото: росЗМІ.

Пожежа у кемеровському торговому центрі "Зимова вишня" сталася у березні 2018 року. Загинули 60 людей, у тому числі 37 дітей, та 171 тварина з "контактного зоопарку". Ще 147 людей постраждали. За фактом пожежі було порушено п'ять кримінальних справ стосовно 15 осіб: співробітників МНС, чиновників та працівників торговельного центру.

Раніше ми писали, що Президент Росії Володимир Путін помилував убивцю кемеровської студентки Віри Пехтєльової. Йому призначили 17 років колонії, але він звільнився, поїхавши на війну до України.