Экс депутату Киевсовета объявили подозрение из-за строительства на коммунальной земле
Бывший депутат Киевского городского совета самовольно занял земельный участок в Дарницком районе столицы. Без наличия соответствующих документов он построил на этой территории здания.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Экс депутат объявил подозрение
"Согласно материалам следствия, бывший депутат Киевского городского совета, не имея решения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче в собственность или предоставлении в пользование земельного участка, самовольно занял земельный участок в Дарницком районе столицы", — говорится в сообщении.
Так, в отсутствие необходимых документов подозреваемый построил на этой территории здания, которые используются для розничной продажи пищевых продуктов и других товаров. Также на основании этих документов экс депутат зарегистрировал право собственности.
"Земельный участок, на котором подозреваемый разместил места розничной продажи, находится в коммунальной собственности территориальной громады города Киева. Площадь самовольно построенных зданий на самовольно занятом земельном участке составляет 858,8 кв. м", — отметили в прокуратуре.
Экс депутат сообщает о подозрении бывшему депутату Киевского городского совета по факту самовольного строительства на самовольно занятом земельном участке, подлоге официальных документов и их использовании.
Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемого меры пресечения.
Напомним, что Киевская городская прокуратура объявила подозрение адвокату, который 22 октября сбил военнослужащего во время комендантского часа. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
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