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Экс депутату Киевсовета объявили подозрение из-за строительства на коммунальной земле

23 октября 2023 17:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Экс депутату Киевсовета объявили подозрение из-за строительства на коммунальной земле
Строители. Фото: илюстративное
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывший депутат Киевского городского совета самовольно занял земельный участок в Дарницком районе столицы. Без наличия соответствующих документов он построил на этой территории здания.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Экс депутат объявил подозрение

"Согласно материалам следствия, бывший депутат Киевского городского совета, не имея решения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче в собственность или предоставлении в пользование земельного участка, самовольно занял земельный участок в Дарницком районе столицы", — говорится в сообщении.

Так, в отсутствие необходимых документов подозреваемый построил на этой территории здания, которые используются для розничной продажи пищевых продуктов и других товаров. Также на основании этих документов экс депутат зарегистрировал право собственности.

"Земельный участок, на котором подозреваемый разместил места розничной продажи, находится в коммунальной собственности территориальной громады города Киева. Площадь самовольно построенных зданий на самовольно занятом земельном участке составляет 858,8 кв. м", — отметили в прокуратуре.

Экс депутат сообщает о подозрении бывшему депутату Киевского городского совета по факту самовольного строительства на самовольно занятом земельном участке, подлоге официальных документов и их использовании.

Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемого меры пресечения.

подозрение эксдепутата Киевсовета
Подозреваемый эксдепутат. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что Киевская городская прокуратура объявила подозрение адвокату, который 22 октября сбил военнослужащего во время комендантского часа. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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