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Ексдепутату Київради оголосили підозру через будівництво на комунальній землі

23 жовтня 2023 17:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ексдепутату Київради оголосили підозру через будівництво на комунальній землі
Будівельники. Фото: ілюстративне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній депутат Київської міської ради самовільно зайняв земельну ділянку в Дарницькому районі столиці. Без наявності відповідних документів він звів на цій території будівлі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"Згідно з матеріалами слідства, колишній депутат Київської міської ради, не маючи рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи надання у користування земельної ділянки, самовільно зайняв земельну ділянку в Дарницькому районі столиці", — йдеться у повідомленні.
 
Так, за відсутності необхідних документів підозрюваний побудував на цій території будівлі, які використовуються для роздрібного продажу харчових продуктів та інших товарів. Також на підставі цих документів ексдепутат зареєстрував на них право власності.
 
"Земельна ділянка, на якій підозрюваний розмістив місця роздрібного продажу, перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва. Площа самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці становить 858,8 кв. м", — зазначили у прокуратурі.

Ексдепутату повідомлено про підозру за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, підробленні офіційних документів та їх використанні.

Наразі готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

підозра ексдепутату Київради
Підозрюваний ексдепутат. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що Київська міська прокуратура оголосила підозру адвокату, який 22 жовтня збив військовослужбовця під час комендантської години. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

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