Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Двух командующих ВВС США отстранили от службы из-за утечки разведданных arrow

Двух командующих ВВС США отстранили от службы из-за утечки разведданных

27 апреля 2023 09:39
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Двух командующих ВВС США отстранили от службы из-за утечки разведданных
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Военно-воздушные силы США отстранили двух командиров подразделения Национальной гвардии. В этом же подразделении служил Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретной информации.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также:

Отстранение двух командиров США

Отмечается, что 21-летний Тейшейра был арестован ФБР 13 апреля в своем доме в Массачусетсе и обвинен в нарушении Закона о шпионаже. Прокуроры говорят, что он передавал секретные документы группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord. На заседании 19 апреля ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в суд.

Представитель ВВС заявил в среду, 26 апреля, что они отстранили командира операции и командира отряда 102 разведывательного крыла, где служил Тейшейра. Воздушные силы назвали имена командиров.

"Это означает, что как оперативный командующий воздушной национальной гвардией эскадрильи, так и текущий административный командир федеральных приказов были отстранены от исполнения обязанностей до завершения расследования Департамента генерального инспектора ВВС", — сказал спикер.

Кроме этого, он добавил, что Департамент ВВС временно лишил этих лиц доступа к секретным системам и информации.

Эксперты это дело назвали самым серьезным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм. Также они добавили, что Тейшейри могут предъявить дополнительные обвинения, поскольку новые доказательства будут представлены в большом жюри. Осуждение по обвинению в шпионаже предусматривает до 10 лет в федеральной тюрьме.

обыск в США
Министерство обороны США предоставило фотоподтверждения против двух командиров подразделения Национальной гвардии. Фото: Минобороны США
обыск в США
Министерство обороны США предоставило фотоподтверждения против двух командиров подразделения Национальной гвардии. Фото: Минобороны США
обыск в США
Министерство обороны США предоставило фотоподтверждения против двух командиров подразделения Национальной гвардии. Фото: Минобороны США
обыск в США
Министерство обороны США предоставило фотоподтверждения против двух командиров подразделения Национальной гвардии. Фото: Минобороны США

Напомним, что военнослужащий Национальной гвардии ВВС США, обвиняемый в публикации конфиденциальной информации Пентагона, начал делать это раньше, чем было известно до этого. Сообщения были размещены в группе чата на Discord, популярной среди геймеров социальной медиа платформе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас