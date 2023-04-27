Двух командующих ВВС США отстранили от службы из-за утечки разведданных

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters

Военно-воздушные силы США отстранили двух командиров подразделения Национальной гвардии. В этом же подразделении служил Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретной информации.

Об этом информирует Reuters.

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Отстранение двух командиров США

Отмечается, что 21-летний Тейшейра был арестован ФБР 13 апреля в своем доме в Массачусетсе и обвинен в нарушении Закона о шпионаже. Прокуроры говорят, что он передавал секретные документы группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord. На заседании 19 апреля ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в суд.

Представитель ВВС заявил в среду, 26 апреля, что они отстранили командира операции и командира отряда 102 разведывательного крыла, где служил Тейшейра. Воздушные силы назвали имена командиров.

"Это означает, что как оперативный командующий воздушной национальной гвардией эскадрильи, так и текущий административный командир федеральных приказов были отстранены от исполнения обязанностей до завершения расследования Департамента генерального инспектора ВВС", — сказал спикер.

Кроме этого, он добавил, что Департамент ВВС временно лишил этих лиц доступа к секретным системам и информации.

Эксперты это дело назвали самым серьезным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм. Также они добавили, что Тейшейри могут предъявить дополнительные обвинения, поскольку новые доказательства будут представлены в большом жюри. Осуждение по обвинению в шпионаже предусматривает до 10 лет в федеральной тюрьме.

Министерство обороны США предоставило фотоподтверждения против двух командиров подразделения Национальной гвардии. Фото: Минобороны США

Министерство обороны США предоставило фотоподтверждения против двух командиров подразделения Национальной гвардии. Фото: Минобороны США

Министерство обороны США предоставило фотоподтверждения против двух командиров подразделения Национальной гвардии. Фото: Минобороны США

Министерство обороны США предоставило фотоподтверждения против двух командиров подразделения Национальной гвардии. Фото: Минобороны США

Напомним, что военнослужащий Национальной гвардии ВВС США, обвиняемый в публикации конфиденциальной информации Пентагона, начал делать это раньше, чем было известно до этого. Сообщения были размещены в группе чата на Discord, популярной среди геймеров социальной медиа платформе.