Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Двох командувачів ВПС США відсторонили від служби через витік розвідданих arrow

Двох командувачів ВПС США відсторонили від служби через витік розвідданих

27 квітня 2023 09:39
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Двох командувачів ВПС США відсторонили від служби через витік розвідданих
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Військово-повітряні сили США відсторонили двох командирів підрозділу Національної гвардії. В цьому ж підрозділі служив Джек Тейшейра, обвинувачений у витоку секретної інформації.

Про це інформує Reuters.

Читайте також:

Відсторонення двох командирів США

Зазначається, що 21-річний Тейшейра був заарештований ФБР 13 квітня у своєму будинку в Массачусетсі та звинувачений у порушенні Закону про шпигунство. Прокурори кажуть, що він передавав секретні документи групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord. На засіданні 19 квітня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до суду.

Представник ВПС заявив у середу, 26 квітня, що вони відсторонили командира операції та командира загону 102-го розвідувального крила, де служив Тейшейра. Повітряні сили не назвали імена командирів.

"Це означає, що як оперативний командувач повітряної національної гвардії ескадрильї, так і поточний адміністративний командир федеральних наказів були відсторонені від виконання обов’язків до завершення розслідування Департаменту генерального інспектора ВПС", — сказав речник.

Крім цього він додав, що Департамент ВПС тимчасово позбавив цих осіб доступу до секретних систем і інформації.

Експерти цю справу назвали найсерйознішим порушенням безпеки США з того часу, як у 2010 році на сайті WikiLeaks з'явилося понад 700 тисяч документів, відео та дипломатичних телеграм. Також вони додали, що Тейшейрі можуть пред'явити додаткові звинувачення, оскільки нові докази будуть представлені великому журі. Засудження за звинуваченням у шпигунстві передбачає до 10 років у федеральній в'язниці.

обшук в США
Міністерство оборони США надало фото докази проти двох командирів підрозділу Національної гвардії. Фото: Міноборони США
обшук в США
Міністерство оборони США надало фото докази проти двох командирів підрозділу Національної гвардії. Фото: Міноборони США
обшук в США
Міністерство оборони США надало фото докази проти двох командирів підрозділу Національної гвардії. Фото: Міноборони США
обшук в США
Міністерство оборони США надало фото докази проти двох командирів підрозділу Національної гвардії. Фото: Міноборони США

Нагадаємо, що військовослужбовець Національної гвардії ВПС США, який звинувачується в публікації конфіденційної інформації Пентагону почав робити це раніше, ніж було відомо до цього. Дописи були розміщені в групі чату на Discord, популярній серед геймерів соціальній медіаплатформі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB