Двох командувачів ВПС США відсторонили від служби через витік розвідданих

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters

Військово-повітряні сили США відсторонили двох командирів підрозділу Національної гвардії. В цьому ж підрозділі служив Джек Тейшейра, обвинувачений у витоку секретної інформації.

Про це інформує Reuters.

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Відсторонення двох командирів США

Зазначається, що 21-річний Тейшейра був заарештований ФБР 13 квітня у своєму будинку в Массачусетсі та звинувачений у порушенні Закону про шпигунство. Прокурори кажуть, що він передавав секретні документи групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord. На засіданні 19 квітня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до суду.

Представник ВПС заявив у середу, 26 квітня, що вони відсторонили командира операції та командира загону 102-го розвідувального крила, де служив Тейшейра. Повітряні сили не назвали імена командирів.

"Це означає, що як оперативний командувач повітряної національної гвардії ескадрильї, так і поточний адміністративний командир федеральних наказів були відсторонені від виконання обов’язків до завершення розслідування Департаменту генерального інспектора ВПС", — сказав речник.

Крім цього він додав, що Департамент ВПС тимчасово позбавив цих осіб доступу до секретних систем і інформації.

Експерти цю справу назвали найсерйознішим порушенням безпеки США з того часу, як у 2010 році на сайті WikiLeaks з'явилося понад 700 тисяч документів, відео та дипломатичних телеграм. Також вони додали, що Тейшейрі можуть пред'явити додаткові звинувачення, оскільки нові докази будуть представлені великому журі. Засудження за звинуваченням у шпигунстві передбачає до 10 років у федеральній в'язниці.

Міністерство оборони США надало фото докази проти двох командирів підрозділу Національної гвардії. Фото: Міноборони США

Міністерство оборони США надало фото докази проти двох командирів підрозділу Національної гвардії. Фото: Міноборони США

Міністерство оборони США надало фото докази проти двох командирів підрозділу Національної гвардії. Фото: Міноборони США

Міністерство оборони США надало фото докази проти двох командирів підрозділу Національної гвардії. Фото: Міноборони США

Нагадаємо, що військовослужбовець Національної гвардії ВПС США, який звинувачується в публікації конфіденційної інформації Пентагону почав робити це раніше, ніж було відомо до цього. Дописи були розміщені в групі чату на Discord, популярній серед геймерів соціальній медіаплатформі.