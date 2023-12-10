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Дубинский согласился на прохождение полиграфа, но выдвинул условие

10 декабря 2023 12:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дубинский согласился на прохождение полиграфа, но выдвинул условие
Александр Дубинский на полиграфе. Фото архивное: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Находящийся в Лукьяновском следственном изоляторе народный депутат Александр Дубинский согласился на прохождение полиграфа по делу о его избиении. При этом он подчеркнул, что необходимая аппаратура должна быть предоставлена Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Соответствующее заявление на странице Дубинского в Telegram разместил адвокат нардепа.

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Согласие Дубинского на прохождение полиграфа. Фото: скриншот

Дубинский пройдет полиграф

"Следователи внутренней службы Лукьяновского СИЗО предложили мне полиграф.
Напомню, врачи зафиксировали у меня переломы, и рентен тоже. Но окей. Полиграф так полиграф.
Написал соответствующее заявление", — сообщил депутат.

При этом Дубинский назвал предложение пройти полиграф последней надеждой администрации Лукьяновского СИЗО, что избиение не подтвердится.

Он подчеркнул, что вся необходимая аппаратура должна быть предоставлена Национальным антикоррупционным бюро, поскольку, по его мнению, администрация тюрьмы попытается подделать результаты.

"Готовы ли его пройти судьи, которые не увидели в моем заявлении преступления и не внесли мое избиение в ЕРДР? Следователи? Полиция? Прокуроры?" — заявил Дубинский.

дубинский
Пост Дубинского в Telegram. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что нардеп Александр Дубинский, заключенный в СИЗО, рассказал о результатах судебно-медицинского осмотра его состояния после избиения. Он заявил, что в результате нападения ему сломали два ребра.

Напомним, 5 декабря ВАКС обязал провести судебно-медицинское обследование Александра Дубинского. По информации адвокатов нардепа, суд вынес такое решение с целью выявления и фиксации телесных повреждений.

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