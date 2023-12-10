Дубінський погодився на проходження поліграфу, проте висунув умову

Олександр Дубінський на поліграфі. Фото архівне: УНІАН

Перебуваючий у Лук'янівському слідчому ізоляторі, народний депутат Олександр Дубінський погодився на проходження поліграфу у справі про його побиття. При цьому він наголосив, що необхідна апаратура має бути надана Національним антикорупційним бюро України.

Відповідну заяву на сторінці Дубінського у Telegram розмістив адвокат нардепа.

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Дубінський пройде поліграф

"Слідчі внутрішньої служби Лук'янівського СІЗО запропонували мені поліграф.

Нагадаю, лікарі зафіксували у мене переломи, і рентен теж. Але окей. Поліграф так і поліграф.

Написав відповідну заяву", — повідомив депутат.

При цьому Дубінський назвав пропозицію пройти поліграф останньою надією адміністрації Лук'янівського СІЗО, що побиття не підтвердиться.

Він наголосив, що уся необхідна апаратура має бути надана Національним антикорупційним бюро, оскільки, на його думку, адміністрація в'язниці спробує підробити результати.

"Чи готові його пройти судді, які не побачили у моїй заяві злочину та не внесли моє побиття до ЄРДР? Слідчі? Поліція? Прокурори?" — заявив Дубінський.

Пост Дубінського у Telegram. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що нардеп Олександр Дубінський, якого ув'язнили до СІЗО, розповів про результати судово-медичного огляду його стану після побиття. Він заявив, що внаслідок нападу йому зламали два ребра.

Нагадаємо, 5 грудня ВАКС зобов'язав провести судово-медичне обстеження Олександра Дубінського. За інформацією адвокатів нардепа, суд виніс таке рішення з метою "виявлення та фіксації тілесних ушкоджень".