Преступления россиян в Киевской области: за издевательство над несовершеннолетним будут судить командира отряда чеченцев

По данным следствия, оккупант допрашивал и держал в заложниках несовершеннолетнего

Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии рф по Чеченской республике. Оккупанта обвиняют по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Подробности расследования

Расследованием установлено, что обвиняемый во время оккупации пгт Бабинцы Бучанского района Киевской области вместе с сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня.

"Угрожая потерпевшему оружием, он требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей терробороны. Обвиняемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где, по его приказу, военнослужащие россии схватили парня. Они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос. После этого посадили парня в бронированный автомобиль и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию о ВСУ", — рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, который совершал зверства против мирных людей после захвата части Луганской области. Установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным "Лобзик".

К слову, ранее появилась информация, что российские оккупанты похитили подростков из оккупированной Луганщины и вывезли в Чеченскую республику. Там, как заявили представители страны-агрессора, украинских детей ждет "военно-патриотическое перевоспитание".