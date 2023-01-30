Злочини росіян на Київщині: за знущання з неповнолітнього судитимуть командира загону чеченців

Допитував і знущався з неповнолітнього: в Україні судитимуть командира загону "кадирівців"
Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно командира мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії рф по Чеченській республіці. Окупанта звинувачують за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.
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Подробиці розслідування
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений під час тимчасової окупації смт Бабинці Бучанського району Київської області разом зі співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця.
"Погрожуючи потерпілому зброєю, він вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони. Обвинувачений змусив неповнолітнього вийти з будинку на вулицю, де, за його наказом, військовослужбовці рф схопили хлопця. Вони приставили до горла ніж та, погрожуючи вогнепальною зброєю, продовжили допит. Після цього посадили хлопця в броньований автомобіль і возили по населеному пункту, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ", — розповіли у прокуратурі.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який чинив звірства проти мирних людей після захоплення частини Луганської області. Встановлено, що він очолював один із підрозділів швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії у Чеченській республіці і приховував своє справжнє ім’я під позивним "Лобзик".
До слова, раніше з'явилася інформація, що російські окупанти викрали підлітків із окупованої Луганщини і вивезли до Чеченської республіки. Там, як заявили представники країни-агресора, на українських дітей чекає "військово-патріотичне перевиховання".