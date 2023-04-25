Дональда Трампа будут судить за изнасилование обозревателя консультаций, которое было в 1995 году

Бывший президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп. Фото: Wikimedia

Сегодня, 25 апреля, предстоит отбор присяжных в федеральном суде Нью-Йорка. Темой отбора является обвинение в изнасиловании обозревателя консультаций почти три десятилетия назад бывшим президентом Дональдом Трампом.

Об этом информирует BBC.

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Обвинение Трампа в изнасиловании

Господин Трамп опроверг обвинения Э Джин Кэрролл в том, что он напал на нее в универмаге Манхэттена. Он сказал, что она выдвинула заявление об огласке. Хотя это не уголовное дело, последствия для мистера Трампа могут быть серьезными.

Если госпожа Кэрролл выиграет иск, это будет первый случай, когда бывший президент, являвшийся предметом более двух десятков таких обвинений, будет признан юридически ответственным за сексуальное насилие.

Заявление Э Джин Кэрролл

79-летняя госпожа Кэрролл говорит, что нападение произошло в магазине Bergdorf Goodman на Манхэттене в конце 1995 или начале 1996 года.

Она отметила, что пара столкнулась во время шопинга. Тогда господин Трамп якобы попросил у нее совета, когда покупал нижнее белье для другой женщины, и в шутку попросил его быть моделью для обзора на теле. Но, оказавшись в раздевалке, госпожа Кэрролл сказала, что магнат недвижимости бросился на нее, прижал к стене и напал.

Госпожа Кэрролл утверждает, что ей удалось оттолкнуть его после "колоссальной борьбы". Она не сообщила полиции о вероятной встрече, как сказано в ее жалобе, потому что она "была в шоке и не хотела думать о себе как о жертве изнасилования".

Две подруги госпожи Кэрролл, Кэрол Мартин и Лиза Бирнбах, сказали, что писательница рассказала им о вероятном инциденте через несколько дней. Госпожа Мартин и госпожа Бирчбах есть в списке свидетелей, которых госпожа Кэрролл может вызвать для предоставления показаний.

Комментарии Трампа

Мистер Трамп неоднократно отрицал свои обвинения в 2019 году. Он описал заявления госпожи Кэрролл как "полную аферу". По его словам, изнасилование якобы "никогда не было". И во время октябрьского показания по делу мистер Трамп повторил свои возражения, добавив, что его обвинитель "не его типаж".

Он не обязан присутствовать, и адвокаты госпожи Кэрролл заявили, что не планируют вызвать его в качестве свидетеля.

Адвокаты обвинителя планируют воспроизвести присяжную запись, известную как кассета Access Hollywood, на которой Трамп хвастается увлечением женских половых органов. Юристы Кэрролл также планируют вызвать других женщин, которые утверждают, что на них напал господин Трамп, чтобы свидетельствовать на суде.

Напомним, что адвокаты экс президента США Дональда Трампа призвали перенести на месяц судебное заседание по иску их клиента к писательнице Джин Кэрролл. Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании.