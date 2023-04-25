Дональда Трампа судитимуть за зґвалтування оглядача консультацій, яке було в 1995 році

Колишній президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Wikimedia

Сьогодні, 25 квітня, має розпочатися відбір присяжних у федеральному суді Нью-Йорка. Темою відбору є звинувачення у зґвалтуванні оглядача консультацій майже три десятиліття тому колишнім президентом Дональдом Трампом.

Про це інформує BBC.

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Звинувачення Трампа у зґвалтуванні

Пан Трамп спростував звинувачення Е Джин Керролл у тому, що він напав на неї в універмазі Манхеттена. Він сказав, що вона висунула заяву про розголос. Хоча це не кримінальна справа, наслідки для містера Трампа можуть бути серйозними.

Якщо пані Керролл виграє позов, це буде перший випадок, коли колишній президент, який був предметом понад двох десятків таких звинувачень, буде визнаний юридично відповідальним за сексуальне насильство.

Заява Е Джин Керролл

79-річна пані Керролл каже, що напад стався в магазині Bergdorf Goodman на Манхеттені наприкінці 1995 або на початку 1996 року.

Вона зазначила, що пара зіткнулася під час шопінгу. Тоді пан Трамп нібито попросив у неї поради, коли купував нижню білизну для іншої жінки, і жартома попросив її бути моделлю для огляду на тілі. Але опинившись у роздягальні, пані Керролл сказала, що магнат нерухомості кинувся на неї, притиснув до стіни та напав.

Пані Керролл стверджує, що їй вдалося відштовхнути його після "колосальної боротьби". Вона не повідомила поліцію про ймовірну зустріч, як сказано в її скарзі, тому що вона "була в шоці і не хотіла думати про себе як про жертву зґвалтування".

Дві подруги пані Керролл, Керол Мартін і Ліза Бірнбах, сказали, що письменниця розповіла їм про ймовірний інцидент за кілька днів. Пані Мартін і пані Бірчбах є в списку свідків, яких пані Керролл може викликати для надання свідчень.

Коментарі Трампа

Містер Трамп неодноразово заперечував свої звинувачення у 2019 році. Він описав заяви пані Керролл як "повну аферу". За його словами зґвалтування нібито "ніколи не було". І під час жовтневого показання у справі містер Трамп повторив свої заперечення, додавши, що його обвинувач "не його тип".

Він не зобов'язаний бути присутнім, і адвокати пані Керролл заявили, що не планують викликати його як свідка.

Адвокати обвинувача планують відтворити присяжним запис, відомий як касета Access Hollywood, на якій Трамп вихваляється захопленням жіночих статевих органів. Юристи пані Керролл також планують викликати інших жінок, які стверджують, що на них напав пан Трамп, щоб свідчити на суді.

Нагадаємо, що адвокати експрезидента США Дональда Трампа закликали перенести на місяць судове засідання у справі позову їхнього клієнта до письменниці Джин Керролл. Керролл звинуватила Трампа у зґвалтуванні.