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Ребенок выпал из окна, пока мать была пьяна — суд вынес приговор львовянке

12 ноября 2023 13:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ребенок выпал из окна, пока мать была пьяна — суд вынес приговор львовянке
Дом, из которого выпал ребенок. Фото: полиции
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львове суд назначил полтора года испытательного срока женщине, дочь которой выпала из окна восьмого этажа, пока она спала пьяной. К тому же женщина уже привлекалась к админответственности из-за ненадлежащего ухода за детьми раньше.

Об этом сообщает zaхid.net со ссылкой на приговор суда.

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Как известно, в мае двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа на улице Шевченка во Львове. От полученных травм девочка умерла на месте. А в это время ее 38-летняя мать спала дома пьяная. Сразу на следующий день ее задержала полиция.

Также стало известно, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего ухода за детьми. Кроме двухлетней девочки, которая трагически погибла, у нее еще есть старшая дочь и младший сын Богдан, которым занимались социальные службы.

"Мы выяснили, что женщина пьянствовала и раньше, однако полиция этот факт скрыла — правоохранители наведывались к ней за два с половиной месяца до трагедии, однако не сообщили об этом случае соцслужбы. Поэтому семью не приняли на учет как неблагополучную", – рассказывают журналисты.

На суде женщина признала свою вину и рассказала, что пила вместе со своими гостями, а когда они ушли, то заснула прямо посреди дня, когда дети сами были в детской комнате. Когда она проснулась, то увидела, что на кухне открыто окно, возле него стоит стул, а двухлетнего ребенка нет. Тогда она бросилась на встречу своему мужу, который должен был возвращаться с работы, но по дороге домой ее уже задержала полиция и рассказала, что ее дочь выпала из окна и погибла.

Шевченковский районный суд Львова признал ее виновной в невыполнении родительских обязанностей по ст. 166 УК и назначил три года лишения свободы. Впрочем, суд освободил ее от отбывания наказания, заменив заключение на полтора года испытательного срока. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, 3 ноября в Киеве молодой человек выпал из окна восьмого этажа. По предварительной версии, он совершил самоубийство.

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