Дитина випала з вікна, поки мати була п'яна — суд виніс вирок львів'янці

Будинок, з якого випала дитина. Фото: поліції

У Львові суд призначив півтора року іспитового терміну жінці, донька якої випала з вікна восьмого поверху, поки та спала п’яною. До того ж вона вже притягувалась до адмінвідповідальності через неналежний догляд за дітьми раніше.

Про це повідомляє zaхid.net з посиланням на вирок суду.

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Як відомо, у травні дворічна дівчинка випала з вікна восьмого поверху на вулиці Шевченка у Львові. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. А в цей час її 38- річна матір спала вдома п'яна. Одразу ж на наступний день її затримала поліція.

Також стало відомо, що раніше жінка вже притягувалась до адміністративної відповідальності через неналежний догляд за дітьми. Окрім дворічної дівчинки, яка трагічно загинула, у неї ще є старша донька та молодший син Богдан, яким опікувались соціальні служби.

"Ми з'ясували, що жінка пиячила і раніше, однак поліція цей факт приховала — правоохоронці навідувались до неї за два з половиною місяці до трагедії, однак не повідомили про цей випадок соцслужби. Через це сім’ю не взяли на облік як неблагополучну", — розповідають журналісти.

На суді жінка признала свою провину і розповіла, що пила разом зі своїми гостями, а коли вони пішли, то заснула просто посеред дня, в той час, коли діти самі були в дитячій кімнаті. Коли вона прокинулась, то побачила, що на кухні відчинене вікно, біля нього стоїть стілець, а дворічної дитини немає. Тоді вона кинулась на зустріч своєму чоловіку, який в той час мав повертатись з роботи, але по дорозі додому її вже затримала поліція і розповіла, що її донька випала з вікна і загинула.

Шевченківський районний суд Львова визнав її винною у невиконанні батьківських обов’язків за ст. 166 ККУ та призначив три роки позбавлення волі. Втім суд звільнив її від відбування покарання, замінивши ув’язнення на півтора року іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, 3 листопада у Києві хлопець випав з вікна восьмого поверху. За попередньою версією, він скоїв самогубство.