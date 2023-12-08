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Директор завода хотел нажиться на закупке деталей для боевых самолетов, его задержали

8 декабря 2023 11:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Директор завода хотел нажиться на закупке деталей для боевых самолетов, его задержали
Директор оборонного завода, который разворовывал средства. Фото: Офис Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили главу оборонного завода, пытавшегося нажиться на закупке запчастей для самолетов СУ-27. Он хотел украсть около 4 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По данным следствия, госпредприятие должно было отремонтировать оборудование, применяемое в составе боевых военных самолетов СУ-27.

Директор завода с сообщниками организовали фиктивную закупку нового модуля усиления мощности для военного оборудования.

Так, в августе этого года предприятие заключило договор с ФЛП о якобы поставках компонентов на 3,9 млн грн. А для прикрытия должностное лицо приказал подчиненным оформить акт входного контроля оборудования и выдал ряд документов для оплаты.

Для того чтобы расчет за непоставленный товар не попал под финмониторинг, средства перечислялись частями по 400 тыс. грн.

Правоохранителям удалось разоблачить схему и предотвратить перечисление 2 млн грн от сумм договора, а на счета предприятия наложили арест.

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Изъятые средства. Фото: СБУ

Во время обысков изъяли оборудование, которое на момент поставки было в неисправном состоянии.

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Модуль усиления мощности. Фото: Офис Генпрокурора

"В рамках уголовного производства устанавливается правомерность еще ряда заключенных договоров. Проверяется качество, комплектность и исправность поставленного оборудования", — говорится в сообщении.

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Проверка поставленного оборудования. Фото: Офис Генпрокурора

Трем соучастникам избраны меры пресечения. Экс-директор завода ни разу не явился в суде, поэтому было разрешено его задержание с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора
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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, что в Киеве детективы БЭБ разоблачили сеть незаконного бизнеса, занимавшегося торговлей фальсифицированных табачных изделий. Стоимость изъятого товара составляет 2 млн. грн.

Также мы писали, что в Киеве на получении взятки разоблачили проректора одного из ЗВО. За более чем тысячу долларов он обещал студентам магистратуры успешные оценки за экзаменационную сессию и отсрочку от мобилизации.

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