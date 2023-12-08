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Директор заводу хотів нажитися на закупівлі деталей для бойових літаків, його затримали

8 грудня 2023 11:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Директор заводу хотів нажитися на закупівлі деталей для бойових літаків, його затримали
Директор оборонного заводу, що розкрадав кошти. Фото: Офіс Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили очільника оборонного заводу, який намагався нажитися на закупівлі запчастин для літаків СУ-27. Він хотів вкрасти майже 4 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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За даними слідства, держпідприємство мало відремонтувати обладнання, що застосовується у складі бойових військових літаків СУ-27.

Директор заводу зі спільниками організували фіктивну закупівлю нового модуля підсилення потужності для військового обладнання.

Так, у серпні цього року підприємство уклало договір з ФОП про нібито постачання компонентів на 3,9 млн грн. А для прикриття посадовець наказав підлеглим оформити акт вхідного контролю обладнання та видав низку документів для оплати.

Для того щоб розрахунок за непоставлений товар не потрапив під фінмоніторинг, кошти перераховували частинами, по 400 тис. грн.

Правоохоронцям вдалося викрити схему та запобігти перерахуванню 2 млн грн від сум договору, а на рахунки суб’єкта господарювання наклали арешт.

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Вилучені кошти. Фото: СБУ

Під час обшуків вилучили обладнання, яке на момент постачання було у несправному стані.

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Модуль підсилення потужності. Фото: Офіс Генпрокурора

"У рамках кримінального провадження встановлюється правомірність ще ряду укладених договорів. Перевіряється якість, комплектність та справність поставленого обладнання", — йдеться у повідомленні.

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Перевірка поставленого обладнання. Фото: Офіс Генпрокурора

Наразі трьом співучасникам обрано запобіжні заходи. Ексдиректор заводу жодного разу не з'явився у суді, тому було надано дозвіл на його затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора
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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що у Києві детективи БЕБ викрили мережу незаконного бізнесу, який займався торгівлею фальсифікованих тютюнових виробів. Вартість вилученого товару становить 2 млн грн. 

Також ми писали, що у Києві на отриманні хабаря викрили проректора одного із ЗВО. За понад тисячу доларів він обіцяв студентам магістратури успішні оцінки за екзаменаційну сесію та відстрочку від мобілізації. 

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