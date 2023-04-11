Депутаты из Львова используют систему "Путь", чтобы отдыхать за границей

Отдых в отеле за кордном. Фото: Униан

С начала действия запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста львовские чиновники начали использовать систему "Путь" не для ввоза в страну гуманитарной помощи, а для отдыха за границей.

Об этом пишет " Наши деньги Львов "

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Уже больше года всем украинским мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещен выезд за границу, за редким исключением. Одним из возможных вариантов выезда стала система "Путь", используемая волонтерами для ввоза в страну гуманитарной помощи.

Среди таких волонтеров много публичных лиц, в том числе и депутатов местных советов. Активнее всего разрешения на выезд через систему "Путь" раздают на Львовщине и "Наши деньги. Львов" обнаружили, что ею воспользовались десятки депутатов Львовского областного и городского советов".

Подробности

Часть депутатов действительно возят гуманитарку в Украину, участвуют в важных встречах или командировках, но некоторые депутаты уезжали на длительные сроки и вместе с семьями для отдыха.

Так, местный депутат фракции "Европейской солидарности" во Львовском горсовете и застройщик Назарий Бербека один из тех, кто во время войны смог выезжать за границу за гуманитарной помощью.

Назарий Бербека, депутат из Львовщины, выехавший за границу через систему "Путь"

По данным журналистов, Бербека минимум 7 раз получал разрешение через систему "Путь", а представление для его выезда делали по меньшей мере 5 разных организаций.

Одно из таких разрешений он получил по письму от ГС "Украинская гильдия активистов". По данным YouControl, организация зарегистрирована в Киеве. Указанный при регистрации телефонный номер не действует, на странице организации в Facebook последняя активность была еще в 2021 году, а в Instagram вообще никаких сообщений.

В прошлом году Бербека посетил побережье Адриатического моря в Хорватии.

Об отдыхе сообщила его жена Ирина в Instagram, опубликовавшая фотографии и видео с детьми возле пятизвездочной гостиницы Le Meridien Lav Split, которая стоит от 15000 грн в сутки.

Журналисты также выяснили, что Бербека уезжал из Украины 11 августа и возвращался 25 августа одним автомобилем вместе с ними.

Сам депутат уверяет, что просто подвозил свою семью: "Я забирал свою семью, а по дороге имел дела, связанные с гуманитарной помощью. Мы совместно пересекали границу и возвращались".

По его словам, он забирал семью из Хорватии домой и "находился в гостинице", однако депутат не смог вспомнить сколько дней "находился" в гостинице.

Бербека пообещал через несколько дней уточнить, что именно он привез после поездки в Хорватию.

Позже он сообщил, что результатом его поездки стала передача терминалов Starlink и квадрокоптера с тепловизором 72-й бригаде ВСУ, отметив, что он возит не чужую благотворительную помощь, а покупает все за собственные деньги и передает бойцам.

Во время второго разговора он уже искренне говорил о поездке в Хорватию.

"Я был? Да, несколько ночей переночевал в том отеле с семьей. Я этого не скрываю и говорю вам это откровенно. Уехал, вернулся, отдохнул, счастлив", — сказал Бербека.

Депутат Львовского облсовета от "Слуги народа" и руководитель Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства 55-летний Анатолий Дейнека в прошлом году уезжал за границу 8 раз. Большинство из этих поездок были однодневными и, судя по соцсетям Дейнеки, действительно рабочими.

Впрочем, дважды депутат выезжал за границу в неделю вместе со своей женой: в августе и декабре 2022 года. В августовское путешествие Дейнеки взяли с собой и 16-летнюю дочь Светлану.

Для выезда в обоих случаях он воспользовался системой "Путь" по представлению ГП "Рава-Русский лесхоз".

Впервые Дейнеки вместе уехали из Украины 7 августа, а уже 9 августа 16-летняя дочь депутата опубликовала сообщение из Хорватии в Instagram.

Журналисты спросили Дейнеку, был ли он в августе 2022 года в Хорватии, но депутат не смог ответить на этот вопрос.

Он заявил, что и в августе, и в декабре ездил с супругой в Инсбрук (Австрия), где она проходила медицинское обследование и параллельно завезла в Польшу документы на получение гуманитарной помощи.

Ситуация такова, что жена у меня имеет почти инвалидность первой группы. И она консультируется, лечится за границей. Каждые полгода-год надо ехать и проходить обследование. Соответственно, параллельно я завез документы для организации на получение гуманитарной помощи, а жену брал с собой. - объединил все моменты" , - объяснил Дейнека

На уточняющие вопросы относительно августовского отдыха депутат не отреагировал, а через некоторое время после этого разговора его дочь удалила все фотографии из Хорватии.

Еще одним депутатом Львовского горсовета, воспользовавшимся "Путем" для отдыха, был 47-летний Юрий Ломага из "Европейской солидарности".

1 октября прошлого года он пересек границу вместе с детьми, причем он ехал в одной машине, а дети – в другой.

Обратно граница Ломага пересекла пешком 11 октября, а дети приехали автомобилем на следующий день.

На прямой вопрос выезжал ли он на отдых в начале октября, Юрий Ломага ответил, что не помнит.

Однако судя по Instagramу его дочери, в этот период она с семьей отдыхала вблизи Дубаи — в пятизвездочном отеле Ajman Saray, где неделя в двухкомнатном номере без завтраков стоит от 19000 долларов. Сейчас доступ к странице дочери закрыт.

Ломага в разговоре с журналистами не смог отрицать свое пребывание в Дубае, но заявил, что не помнит, что именно он там делал.

Через несколько дней после первого разговора с журналистами Ломага ответил, что проходил в Дубае "несколькодневное лечение".

Ломага воспользовался разрешением на пересечение границы через систему "Путь" по ходатайству благотворительного фонда его близкого бизнес-партнера и патрона Григория Козловского "Дом Милосердия".

Этот фонд был создан в 2019 году, а осенью 2022 года еще один бизнес-партнер Козловского, депутат Львовского горсовета Алексей Резник зарегистрировал еще один благотворительный фонд с похожим названием "Милосердный дом".

Депутат Львовского областного совета от "Голоса" 34-летний Северин Хобзей в общей сложности 8 раз выезжал за границу с помощью системы "Путь".

Семь поездок ему обеспечила ОО "Сообщество действуем вместе" нардепа Ярослава Рущишина, и одну - ЛГМОО "Станица Пласта - НСОУ".

"Сообщество действуем вместе" занимается гуманитарной помощью, поэтому Хобзей вполне мог ездить как волонтер по делам этой организации.

Впрочем, одна заграничная поездка Хобзея показалась подозрительной, ведь длилась почти две недели и касалась его семьи.

30 июня Северин Хобзей уехал с женой Кристиной и двумя дочерьми на одной машине, а семья в Украину вернулась 11 июля.

Когда его спросили, где он был и чем занимался в течение этого времени, Хобзей сначала заявил, что не помнит, а затем перезвонил и рассказал, что ездил в июне-июле в Рим, а по дороге оставил семью в Варшаве. своего друга.

"Я пересек границу с Польшей, оставил жену с детьми в Варшаве, и сам поехал в Рим посмотреть, есть ли возможность там делать выставку произведений искусства. Приехал в Рим, не поеду же туда-обратно, остался переночевать на день-два и поехал назад на машине... Наверное, еще на пару дней остался в Польше, в Варшаве", - объяснил Хобзей

Сказать конкретно, сколько дней он находился в Риме, а сколько в Варшаве с двух недель, депутат не смог.

Депутат Львовского облсовета от "Голоса" 34-летний Захар Миляник - один из тех, кто тоже активно пользовался системой "Путь". Представления для его выезда в основном делали от общественной организации "Действуем вместе" и "Сообщество действуем вместе". Кроме того, однажды о нем ходатайствовал даже Львовский дворец искусств.

В 3-х заграничных поездках Миляник выезжал одним автомобилем со своей женой и 4-летним сыном на достаточно длительные сроки.

Так, в июне-июле 2022 года семья провела за границей три недели, затем в августе еще две недели. На Рождество и Новый год семья тоже не была дома – уехали 23 декабря, а вернулись уже 5 января.

"А что, это как-то запрещено? Это мой несовершеннолетний сын, моя жена, что они не могут меня сопровождать? У меня жена в декретном отпуске. Период, когда садики не работали, света не было, конечно, брал с собой. Так и есть такая жизнь», — пояснил Миляник.

Депутат согласился предоставить информацию, с кем именно он встречался и какую помощь привез из этих трех поездок, но через неделю никакой информации так и не направил.

Напомним, мы ранее писали, что Львовянин организовал бизнес на желающих сбежать из Украины во время войны.