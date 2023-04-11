Депутаты из Львова используют систему "Путь", чтобы отдыхать за границей: подробности
С начала действия запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста львовские чиновники начали использовать систему "Путь" не для ввоза в страну гуманитарной помощи, а для отдыха за границей.
Об этом пишет " Наши деньги Львов "
Уже больше года всем украинским мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещен выезд за границу, за редким исключением. Одним из возможных вариантов выезда стала система "Путь", используемая волонтерами для ввоза в страну гуманитарной помощи.
Среди таких волонтеров много публичных лиц, в том числе и депутатов местных советов. Активнее всего разрешения на выезд через систему "Путь" раздают на Львовщине и "Наши деньги. Львов" обнаружили, что ею воспользовались десятки депутатов Львовского областного и городского советов".
Подробности
Часть депутатов действительно возят гуманитарку в Украину, участвуют в важных встречах или командировках, но некоторые депутаты уезжали на длительные сроки и вместе с семьями для отдыха.
Так, местный депутат фракции "Европейской солидарности" во Львовском горсовете и застройщик Назарий Бербека один из тех, кто во время войны смог выезжать за границу за гуманитарной помощью.
По данным журналистов, Бербека минимум 7 раз получал разрешение через систему "Путь", а представление для его выезда делали по меньшей мере 5 разных организаций.
Одно из таких разрешений он получил по письму от ГС "Украинская гильдия активистов". По данным YouControl, организация зарегистрирована в Киеве. Указанный при регистрации телефонный номер не действует, на странице организации в Facebook последняя активность была еще в 2021 году, а в Instagram вообще никаких сообщений.
В прошлом году Бербека посетил побережье Адриатического моря в Хорватии.
Об отдыхе сообщила его жена Ирина в Instagram, опубликовавшая фотографии и видео с детьми возле пятизвездочной гостиницы Le Meridien Lav Split, которая стоит от 15000 грн в сутки.
Журналисты также выяснили, что Бербека уезжал из Украины 11 августа и возвращался 25 августа одним автомобилем вместе с ними.
Сам депутат уверяет, что просто подвозил свою семью: "Я забирал свою семью, а по дороге имел дела, связанные с гуманитарной помощью. Мы совместно пересекали границу и возвращались".
По его словам, он забирал семью из Хорватии домой и "находился в гостинице", однако депутат не смог вспомнить сколько дней "находился" в гостинице.
Бербека пообещал через несколько дней уточнить, что именно он привез после поездки в Хорватию.
Позже он сообщил, что результатом его поездки стала передача терминалов Starlink и квадрокоптера с тепловизором 72-й бригаде ВСУ, отметив, что он возит не чужую благотворительную помощь, а покупает все за собственные деньги и передает бойцам.
Во время второго разговора он уже искренне говорил о поездке в Хорватию.
"Я был? Да, несколько ночей переночевал в том отеле с семьей. Я этого не скрываю и говорю вам это откровенно. Уехал, вернулся, отдохнул, счастлив", — сказал Бербека.
Депутат Львовского облсовета от "Слуги народа" и руководитель Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства 55-летний Анатолий Дейнека в прошлом году уезжал за границу 8 раз. Большинство из этих поездок были однодневными и, судя по соцсетям Дейнеки, действительно рабочими.
Впрочем, дважды депутат выезжал за границу в неделю вместе со своей женой: в августе и декабре 2022 года. В августовское путешествие Дейнеки взяли с собой и 16-летнюю дочь Светлану.
Для выезда в обоих случаях он воспользовался системой "Путь" по представлению ГП "Рава-Русский лесхоз".
Впервые Дейнеки вместе уехали из Украины 7 августа, а уже 9 августа 16-летняя дочь депутата опубликовала сообщение из Хорватии в Instagram.
Журналисты спросили Дейнеку, был ли он в августе 2022 года в Хорватии, но депутат не смог ответить на этот вопрос.
Он заявил, что и в августе, и в декабре ездил с супругой в Инсбрук (Австрия), где она проходила медицинское обследование и параллельно завезла в Польшу документы на получение гуманитарной помощи.
Ситуация такова, что жена у меня имеет почти инвалидность первой группы. И она консультируется, лечится за границей. Каждые полгода-год надо ехать и проходить обследование. Соответственно, параллельно я завез документы для организации на получение гуманитарной помощи, а жену брал с собой. - объединил все моменты" , - объяснил Дейнека
На уточняющие вопросы относительно августовского отдыха депутат не отреагировал, а через некоторое время после этого разговора его дочь удалила все фотографии из Хорватии.
Еще одним депутатом Львовского горсовета, воспользовавшимся "Путем" для отдыха, был 47-летний Юрий Ломага из "Европейской солидарности".
1 октября прошлого года он пересек границу вместе с детьми, причем он ехал в одной машине, а дети – в другой.
Обратно граница Ломага пересекла пешком 11 октября, а дети приехали автомобилем на следующий день.
На прямой вопрос выезжал ли он на отдых в начале октября, Юрий Ломага ответил, что не помнит.
Однако судя по Instagramу его дочери, в этот период она с семьей отдыхала вблизи Дубаи — в пятизвездочном отеле Ajman Saray, где неделя в двухкомнатном номере без завтраков стоит от 19000 долларов. Сейчас доступ к странице дочери закрыт.
Ломага в разговоре с журналистами не смог отрицать свое пребывание в Дубае, но заявил, что не помнит, что именно он там делал.
Через несколько дней после первого разговора с журналистами Ломага ответил, что проходил в Дубае "несколькодневное лечение".
Ломага воспользовался разрешением на пересечение границы через систему "Путь" по ходатайству благотворительного фонда его близкого бизнес-партнера и патрона Григория Козловского "Дом Милосердия".
Этот фонд был создан в 2019 году, а осенью 2022 года еще один бизнес-партнер Козловского, депутат Львовского горсовета Алексей Резник зарегистрировал еще один благотворительный фонд с похожим названием "Милосердный дом".
Депутат Львовского областного совета от "Голоса" 34-летний Северин Хобзей в общей сложности 8 раз выезжал за границу с помощью системы "Путь".
Семь поездок ему обеспечила ОО "Сообщество действуем вместе" нардепа Ярослава Рущишина, и одну - ЛГМОО "Станица Пласта - НСОУ".
"Сообщество действуем вместе" занимается гуманитарной помощью, поэтому Хобзей вполне мог ездить как волонтер по делам этой организации.
Впрочем, одна заграничная поездка Хобзея показалась подозрительной, ведь длилась почти две недели и касалась его семьи.
30 июня Северин Хобзей уехал с женой Кристиной и двумя дочерьми на одной машине, а семья в Украину вернулась 11 июля.
Когда его спросили, где он был и чем занимался в течение этого времени, Хобзей сначала заявил, что не помнит, а затем перезвонил и рассказал, что ездил в июне-июле в Рим, а по дороге оставил семью в Варшаве. своего друга.
"Я пересек границу с Польшей, оставил жену с детьми в Варшаве, и сам поехал в Рим посмотреть, есть ли возможность там делать выставку произведений искусства. Приехал в Рим, не поеду же туда-обратно, остался переночевать на день-два и поехал назад на машине... Наверное, еще на пару дней остался в Польше, в Варшаве", - объяснил Хобзей
Сказать конкретно, сколько дней он находился в Риме, а сколько в Варшаве с двух недель, депутат не смог.
Депутат Львовского облсовета от "Голоса" 34-летний Захар Миляник - один из тех, кто тоже активно пользовался системой "Путь". Представления для его выезда в основном делали от общественной организации "Действуем вместе" и "Сообщество действуем вместе". Кроме того, однажды о нем ходатайствовал даже Львовский дворец искусств.
В 3-х заграничных поездках Миляник выезжал одним автомобилем со своей женой и 4-летним сыном на достаточно длительные сроки.
Так, в июне-июле 2022 года семья провела за границей три недели, затем в августе еще две недели. На Рождество и Новый год семья тоже не была дома – уехали 23 декабря, а вернулись уже 5 января.
"А что, это как-то запрещено? Это мой несовершеннолетний сын, моя жена, что они не могут меня сопровождать? У меня жена в декретном отпуске. Период, когда садики не работали, света не было, конечно, брал с собой. Так и есть такая жизнь», — пояснил Миляник.
Депутат согласился предоставить информацию, с кем именно он встречался и какую помощь привез из этих трех поездок, но через неделю никакой информации так и не направил.
Напомним, мы ранее писали, что Львовянин организовал бизнес на желающих сбежать из Украины во время войны.