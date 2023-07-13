Депутата от "Слуги народа" Трубицина объявили в розыск

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын. Фото: google

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Киевсовета от "Слуга народа" Владислава Трубицына. Его обвиняют в получении взятки на сумму около 1,39 млн. грн.

Об этом сообщает НАБУ.

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"В феврале 2022 года детективы НАБУ разоблачили его и соучастников на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за размещение точек сезонной передвижной торговли", — говорится в сообщении.

В том же году, 11 октября, НАБУ и САП направили дело в суд.

Трубицина объявили в розыск. Фото: НАБУ

Дело Владислава Трубицина

Депутат Владислав Трубицын обвиняется в совершении уголовного правонарушения по факту получения лицом неправомерной выгоды.

Известно, что он и несколько участников схемы брали взятки за обеспечение победы в тендерах на право размещения точек передвижной торговли в районах Киева. За такие услуги они просили почти 1,4 млн. гривен в год.

Сообщается, Трубицын дважды не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда. А в мае этого года уехал заграницу, имея на это разрешение главы ГНСУ.

Напомним, членство народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко приостановили. На следующем заседании примут решение о том, чтобы исключить ее из фракции.