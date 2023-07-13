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Депутата Київради Трубіцина оголосили в розшук

13 липня 2023 16:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Депутата від "Слуги народу" Трубіцина оголосили в розшук
Депутат Київради Владислав Трубіцин. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук депутата Київради від "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Його обвинувачують в отриманні хабаря на суму близько 1,39 млн грн. 

Про це повідомляє НАБУ

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Трубіцина оголосили в розшук

"У лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі", — йдеться у повідомленні. 

Того ж року, 11 жовтня, НАБУ і САП скерували справу до суду. 

 

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Трубіцина оголосили в розшук. Фото: НАБУ

Справа Владислава Трубіцина

Депутата Владислава Трубіцина обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за фактом одержання особою неправомірної вигоди.

Відомо, що він та ще декілька учасників схеми брали хабарі за забезпечення перемоги в тендерах на право розміщення точок пересувної торгівлі в районах Києва. За такі послуги вони просили майже 1,4 млн гривень на рік.

Повідомляється, Трубіцин двічі не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду. А у травні цього року виїхав закордон, маючи на це дозвіл голови ДПСУ. 

Нагадаємо, членство народної депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко призупинили. На наступному засіданні приймуть рішення про те, щоб виключити її з фракції. 

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