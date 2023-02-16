В москве задержали сына Жириновского, избившего полицейского

Политик устроил скандал в одном из ресторанов москвы

Сын погибшего одиозного политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн устроил скандал с последующим избиением полицейского в одном из ресторанов москвы. Мужчине дали 15 суток ареста.

Об этом информируют российские СМИ.

Детали скандала

Так, по информации росСМИ, внебрачный сын экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн избил полицейского в грузинском ресторане на улице Лубянке в москве. Известно, что политик 14 февраля праздновал в ресторане День влюбленных, однако потом в заведении произошел скандал. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал SHOT.

Даже после задержания мужчина продолжал проявлять агрессию: он начал оскорблять полицейских, а затем ударил одного из них кулаком в грудь.

В настоящее время дебоширу грозит статья за применение насилия в отношении представителя власти.

Отметим, что это не первый случай, когда Эйдельштейн был замечен в подобных конфликтах. В апреле 2021 года сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров в столичном аэропорту Внуково сразился с Олегом Эйдельштейном.

Напомним, ранее мы писали, что на пропагандистском сайте "Комсомольская правда" появился ряд новостей о зверствах армии рф в Украине. Впоследствии материалы с сайта удалили.