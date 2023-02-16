У москві затримали сина Жириновського, який побив поліцейського

Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту
Син загиблого одіозного політика Володимира Жириновського — Олег Ейдельштейн влаштував скандал з подальшим побиттям поліцейського в одному з ресторанів москви. Наразі чоловіку дали 15 діб арешту.
Про це інформують російські ЗМІ.
-
Росіяни намисне спускають воду із Каховського водосховища: які регіони під загрозою
-
Збірна України з біатлону виборола бронзу у змішаній естафеті на ЮЧЕ-2023
-
Понад 60% європейців вірять у перемогу України, — опитування
-
Теплу бути: Одеса отримала генератори для котелень
-
Новому фільму про Гаррі Поттера бути: кіностудія Warner Bros розпочала роботу над ним
-
Готовий надати Білорусь для наступу рф: Лукашенко про війну в Україні
-
На майже сім млрд євро: Норвегія погодила програму підтримки України
-
Журнал Time присвятив обкладинку українцям, яких окупанти місяць тримали у підвалі
-
Приватизація у січні-лютому поповнила бюджет на 645 млн грн: перелік найдорожчих об’єктів
-
"Гуцульський вестерн" та інше: які прем’єри готує Український театр для одеситів
Деталі скандалу
Так, за інформацією росЗМІ, позашлюбний син екслідера ЛДПР Володимира Жириновського Олег Ейдельштейн побив поліцейського у грузинському ресторані на вулиці Луб'янці у москві. Відомо, що політик 14 лютого святкував у ресторані День закоханих, втім потім у закладі стався скандал. Кадри з місця події публікує Telegram-канал SHOT.
Навіть після затримання чоловік продовжував виявляти агресію: він почав ображати поліцейських, а потім ударив одного з них кулаком у груди.
Наразі дебоширу загрожує стаття за застосування насильства щодо представника влади.
Зазначимо, що це не перший випадок, коли Ейдельштейна було помічено в подібних конфліктах. У квітні 2021 року син колишнього голови Північної Осетії Зелімхан Бітаров у столичному аеропорту Внуково побився з Олегом Ейдельштейном.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на пропагандистському сайті "Комсомольская правда" з'явився ряд новин про звірства армії рф в Україні. Згодом матеріали із сайту видалили.