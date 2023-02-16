У москві затримали сина Жириновського, який побив поліцейського

Політик влаштував скандал в одному з ресторанів москви

Син загиблого одіозного політика Володимира Жириновського — Олег Ейдельштейн влаштував скандал з подальшим побиттям поліцейського в одному з ресторанів москви. Наразі чоловіку дали 15 діб арешту.

Про це інформують російські ЗМІ.

Деталі скандалу

Так, за інформацією росЗМІ, позашлюбний син екслідера ЛДПР Володимира Жириновського Олег Ейдельштейн побив поліцейського у грузинському ресторані на вулиці Луб'янці у москві. Відомо, що політик 14 лютого святкував у ресторані День закоханих, втім потім у закладі стався скандал. Кадри з місця події публікує Telegram-канал SHOT.

Навіть після затримання чоловік продовжував виявляти агресію: він почав ображати поліцейських, а потім ударив одного з них кулаком у груди.

Наразі дебоширу загрожує стаття за застосування насильства щодо представника влади.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Ейдельштейна було помічено в подібних конфліктах. У квітні 2021 року син колишнього голови Північної Осетії Зелімхан Бітаров у столичному аеропорту Внуково побився з Олегом Ейдельштейном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на пропагандистському сайті "Комсомольская правда" з'явився ряд новин про звірства армії рф в Україні. Згодом матеріали із сайту видалили.