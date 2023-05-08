ГБР нашло в экс-нардепа Горбатова коллекцию старинных артефактов Украины

Бывший народный депутат Украины Валерий Горбатов. Фото: Wikimedia

Работники ГБР обнаружили у экс-нардепа Украины Валерия Горбатова еще одну коллекцию древних украинских артефактов. В частности, уникальный гунский меч с золотой отделкой, золотая византийская икона XI – XII веков, украшения и другие предметы, имеющие историческую и культурную ценность.

Об этом сообщает ГБР.

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Обыск у бывшего народного депутата

"Напомним, что в апреле 2022 года сотрудники ГБР по информации ГСР Нацполиции разоблачили на финансировании террористической организации "ДНР" бывшего народного депутата Валерия Горбатова, который в начале двухтысячных лет возглавлял Совет Министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных платил налоги оккупантам", — говорится в сообщении.

Экс-нардеп также присвоил культурное наследие Украины. По предварительной информации, речь идет о похищенной из музеев АР Крым и купленной у нелегальных археологов.

Тогда правоохранители провели шесть одновременных обысков. В одном из офисных помещений столицы Украины, принадлежащих бывшему депутату, было обнаружено более шести тысяч единиц исторических и культурных ценностей.

Что нашли у экс-нардепа на этот раз

Во время новых обысков в начале мая этого года у экс-нардепа и участников его преступной группы был обнаружен еще один тайник с большой коллекцией древностей, которые также могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок. Работники ГБР нашли более тысячи артефактов, принадлежащих эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

"В частности, изъят меч Гуннов, декорированный золотом и альмандинами. По стилистике он напоминает знаменитую гуннскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена российскими оккупантами. Также найдены доспехи 16-19 веков, среди которых шлемы польских гусар, типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья. Нашли правоохранители и византийскую золотую декорированную эмалью иконку с изображением архангела Михаила 11-12 веков, античные и скифские древности, иконы, холодное оружие 14-19 веков, Первой и Второй мировых войн, мечи эпохи Великого переселения народов и другое", — говорится в сообщении.

Вещи, которые нашли в экс-нардепа. Фото: ГБР

Вещи, которые нашли в экс-нардепа. Фото: ГБР

Вещи, которые нашли в экс-нардепа. Фото: ГБР

Вещи, которые нашли в экс-нардепа. Фото: ГБР

Вещи, которые нашли в экс-нардепа. Фото: ГБР

Вещи, которые нашли в экс-нардепа. Фото: ГБР

ГБР передало ценные находки в Национальный музей истории Украины. В дальнейшем планируется назначение судебно-искусствоведческой и оценочной экспертиз для установления культурной ценности объектов, их стоимости.

По предварительным данным, обе коллекции стоят миллионы долларов.

Правоохранители в ходе обыска также обнаружили документы по незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Донецкой области.

По оперативным данным, экс-нардеп уехал из Киева на оккупированные территории перед началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Как накажут правонарушителя

В настоящее время продолжается досудебное следствие по:

ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников);

ст. 198 УК Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили экс-нардепа Валерия Горбатова на финансировании террористов "ДНР" и краже уникальных артефактов из крымского музея.