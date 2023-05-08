ДБР знайшло в екснардепа Горбатова колекцію стародавніх артефактів України

Колишній народний депутат України Валерій Горбатов. Фото: Wikimedia

Працівники ДБР знайшли в екснардепа України Валерія Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI – XII ст, прикраси та інші предмети, які мають історичну та культурну цінність.

Про це повідомляє ДБР.

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Обшук у колишнього народного депутата

"Нагадаємо, що у квітні 2022 року працівники ДБР за інформацією ДСР Нацполіції викрили на фінансуванні терористичної організації "ДНР" колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим. Він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам", — йдеться в повідомленні.

Екснардеп також привласнив культурну спадщину України. За попередньою інформацією, йдеться про викрадену з музеїв АР Крим та куплену в нелегальних археологів.

Тоді правоохоронці провели шість одночасних обшуків. В одному з офісних приміщень столиці України, що належать колишньому депутату, було виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей.

Що знайшли в екснардепа цього разу

Під час нових обшуків на початку травня цього року, в екснардепа та учасників його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які також могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Працівники ДБР знайшли понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

"Зокрема, вилучений меч Гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. Також знайдені обладунки 16–19 ст, серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя. Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла 11–12 ст, античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14–19 ст, Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо", — йдеться у повідомленні.

Речі, які знайшли в екснардепа. Фото: ДБР

Речі, які знайшли в екснардепа. Фото: ДБР

Речі, які знайшли в екснардепа. Фото: ДБР

Речі, які знайшли в екснардепа. Фото: ДБР

Речі, які знайшли в екснардепа. Фото: ДБР

Речі, які знайшли в екснардепа. Фото: ДБР

ДБР передало цінні знахідки до Національного музею історії України. Надалі планується призначення судової-мистецтвознавчої та оціночної експертиз для встановлення культурної цінності об’єктів, їх вартості.

За попередніми даними, обидві колекції коштують мільйони доларів.

Правоохоронці під час обшуки також виявили документи щодо здійснення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Донецької області.

За оперативними даними, екснардеп втік з Києва на окуповані території перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як покарають правопорушника

Наразі триває досудове слідство за:

ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників);

ст. 198 КК України (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань викрили екснардепа Валерія Горбатова на фінансуванні терористів "ДНР" та крадіжці унікальних артефактів із кримського музею.