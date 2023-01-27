В Киевском СИЗО разоблачили масштабный наркотрафик

ДБР разоблачило масштабный наркотрафик в Киевском СИЗО
Государственное бюро расследований разоблачило схему поставки наркотиков в Киевский следственный изолятор. Правоохранители выяснили, что к этому причастен сотрудник СИЗО.
Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.
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Что известно
Отмечается, что сотрудникам ДБР удалось заблокировать в Киевском СИЗО масштабный наркотрафик, который "крышевали" сотрудники учреждения.
"Дурман маскировали под обычные передачи для находящихся под арестом им, наверное, там очень грустно в СИЗО сидеть, даже несмотря на то, что есть платные палаты. Позволю себе так пошутить", — рассказала представитель Государственного бюро расследований.
Известно, что схема разоблачена во взаимодействии с Национальной полицией. Установлено, что в группу входили содержащиеся в СИЗО, их сообщники на свободе и даже сотрудники самого следственного изолятора.
Отмечается, что наркотики передавали в продуктах питания и средствах гигиены. Работник СИЗО, который передавал арестованным наркотики, брал себе "процент".
В настоящее время задокументированы шесть участников, им сообщено о подозрении. Действия сотрудника СИЗО квалифицированы по статье 368 УКУ — "Получение должностным лицом неправомерной выгоды".
Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности совместно с ДБР установила личности еще пяти коллаборантов. Мужчины добровольно вступили в созданное агрессором "главное управление мвд Херсонской области".