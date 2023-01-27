У Київському СІЗО викрили масштабний наркотрафік

ДБР викрило масштабний наркотрафік у Київському СІЗО
Державне бюро розслідувань викрило схему постачання наркотиків до Київського слідчого ізолятора. Правоохоронці з'ясували, що до цього причетний співробітник СІЗО.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.
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Що відомо
Зазначається, що співробітникам ДБР вдалося заблокувати у Київському СІЗО масштабний наркотрафік, який "кришували" співробітники установи.
"Дурман маскували під звичайні передачі для тих, хто перебуває під арештом, їм, напевно, там дуже сумно в СІЗО сидіти, навіть незважаючи на те, що є платні палати. Дозволю собі так пожартувати", — розповіла речниця Державного бюро розслідувань.
Відомо, що схему викрили у взаємодії з Національною поліцією. Встановлено, що до групи входили ті, хто утримується в СІЗО, їхні спільники на волі та навіть співробітники самого слідчого ізолятора.
Зазначається, що наркотики передавали у харчових продуктах та засобах гігієни. Працівник СІЗО, який передавав заарештованим наркотики, брав собі "відсоток".
Наразі задокументовано шістьох учасників, їм повідомлено про підозру. Дії співробітника СІЗО кваліфіковано за статтею 368 ККУ — "Одержання службовою особою неправомірної вигоди".
Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки спільно з ДБР встановила особи ще п'яти колаборантів. Чоловіки добровільно вступили до створеного агресором "главного управления мвд Херсонской области".