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ДБР викрило масштабний наркотрафік у Київському СІЗО

27 січня 2023 14:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Київському СІЗО викрили масштабний наркотрафік
Правоохоронці з'ясували, що співробітники СІЗО причетні до збуту наркотиків
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Державне бюро розслідувань викрило схему постачання наркотиків до Київського слідчого ізолятора. Правоохоронці з'ясували, що до цього причетний співробітник СІЗО.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

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Що відомо

Зазначається, що співробітникам ДБР вдалося заблокувати у Київському СІЗО масштабний наркотрафік, який "кришували" співробітники установи.

"Дурман маскували під звичайні передачі для тих, хто перебуває під арештом, їм, напевно, там дуже сумно в СІЗО сидіти, навіть незважаючи на те, що є платні палати. Дозволю собі так пожартувати", — розповіла речниця Державного бюро розслідувань.

Відомо, що схему викрили у взаємодії з Національною поліцією. Встановлено, що до групи входили ті, хто утримується в СІЗО, їхні спільники на волі та навіть співробітники самого слідчого ізолятора.

Зазначається, що наркотики передавали у харчових продуктах та засобах гігієни. Працівник СІЗО, який передавав заарештованим наркотики, брав собі "відсоток".

Наразі задокументовано шістьох учасників, їм повідомлено про підозру. Дії співробітника СІЗО кваліфіковано за статтею 368 ККУ — "Одержання службовою особою неправомірної вигоди".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки спільно з ДБР встановила особи ще п'яти колаборантів. Чоловіки добровільно вступили до створеного агресором "главного управления мвд Херсонской области".

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