У Київському СІЗО викрили масштабний наркотрафік

Правоохоронці з'ясували, що співробітники СІЗО причетні до збуту наркотиків

Державне бюро розслідувань викрило схему постачання наркотиків до Київського слідчого ізолятора. Правоохоронці з'ясували, що до цього причетний співробітник СІЗО.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

Що відомо

Зазначається, що співробітникам ДБР вдалося заблокувати у Київському СІЗО масштабний наркотрафік, який "кришували" співробітники установи.

"Дурман маскували під звичайні передачі для тих, хто перебуває під арештом, їм, напевно, там дуже сумно в СІЗО сидіти, навіть незважаючи на те, що є платні палати. Дозволю собі так пожартувати", — розповіла речниця Державного бюро розслідувань.

Відомо, що схему викрили у взаємодії з Національною поліцією. Встановлено, що до групи входили ті, хто утримується в СІЗО, їхні спільники на волі та навіть співробітники самого слідчого ізолятора.

Зазначається, що наркотики передавали у харчових продуктах та засобах гігієни. Працівник СІЗО, який передавав заарештованим наркотики, брав собі "відсоток".

Наразі задокументовано шістьох учасників, їм повідомлено про підозру. Дії співробітника СІЗО кваліфіковано за статтею 368 ККУ — "Одержання службовою особою неправомірної вигоди".

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