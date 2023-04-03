Дал ФСБ доступ к личным данным жителей Донецка: "министр связи ДНР" получил подозрение

Жителей Донецка принудительно перевели на подконтрольный ФСБ мобильный оператор "Феникс"

Служба безопасности собрала доказательства вины еще двух руководителей оккупационных органов во временно захваченной части Донетчины. Одним из злоумышленников является глава созданного агрессором "министерства связи ДНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Что известно о подозреваемом "министре"

Как рассказали в спецслужбе, на "должности" подозреваемый выполняет задачи Москвы по переустройству местной телекоммуникационной отрасли по российским стандартам. С этой целью он организовал запуск подконтрольной ФСБ мобильной сети "Феникс" на базе захваченного оборудования украинских операторов связи в оккупированных районах области.

В СБУ отмечают, что "министр" также оказывал содействие оккупантам в принудительном переводе местных жителей на российскую телефонную сеть.

"Таким образом, спецслужба страны-агрессора получила доступ к персональным данным абонентов и информации об их контенте", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, ФСБ использует подконтрольный телефонный оператор для распространения СМС-рассылок с дезинформацией о ситуации на фронте и внутриполитической обстановке в регионе.

Подозрение должностному лицу из "Феникса"

Еще одним злоумышленником является заместитель директора так называемого "унитарного предприятия ДНР" оператора связи "Феникс".

В СБУ отмечают, что именно он помог сотрудникам ФСБ получить полный технологический доступ к телекоммуникационному оборудованию мобильной компании.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

В настоящее время оба подозреваемых находятся на временно оккупированной территории востока Украины.

Напомним, недавно после назначения так называемого "главы правительства ДНР" на новую должность в россии, "правительство" квазиреспублики ушло в отставку.

Новым главой "правительства ДНР" стал Евгений Солнцев.