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Дав ФСБ доступ до особистих даних жителів Донецька: "міністр зв'язку ДНР" отримав підозру

3 квітня 2023 12:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Жителів Донецька примусово перевели на підконтрольний ФСБ мобільний оператор "Фенікс"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки зібрала докази вини ще двох керівників окупаційних органів у тимчасово захопленій частині Донеччини. Одним із зловмисників є очільник створеного агресором "міністерства зв’язку ДНР".

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

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Що відомо про підозрюваного "міністра"

Як розповіли у спецслужбі, на "посаді" підозрюваний виконує завдання Москви щодо перелаштування місцевої телекомунікаційної галузі за російськими стандартами. Для цього він організував запуск підконтрольної ФСБ мобільної мережі "Фенікс" на базі захопленого обладнання українських операторів зв’язку в окупованих районах області.

В СБУ зазначають, що "міністр" також сприяв окупантам у примусовому переведенню місцевих жителів на російську телефонну мережу.

"Таким чином спецслужба країни-агресора отримала доступ до персональних даних абонентів та інформації про їхній контент", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, як зауважили у відомстві, ФСБ використовує підконтрольного телефонного оператора для поширення СМС-розсилок з дезінформацією про ситуацію на фронті та внутрішньо-політичну обстановку в регіоні.

Підозра посадовцю із "Фенікса"

Ще одним зловмисником є заступник директора так званого "унітарного підприємства ДНР" оператора зв’язку "Фенікс".

В СБУ зазначають, що саме він допоміг співробітникам ФСБ отримати повний технологічний доступ до телекомунікаційного обладнання мобільної компанії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Наразі обидва підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.

Нагадаємо, нещодавно після призначення так званого "голови уряду ДНР" на нову посаду у росії, "уряд" квазіреспубліки пішов у відставку

Новим головою "уряду ДНР" став Євген Солнцев.

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