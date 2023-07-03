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Мужчина, открывший огонь на аэродроме Кишенева, скончался в больнице

3 июля 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мужчина, открывший огонь на аэродроме Кишенева, скончался в больнице
Международный аэропорт. Фото иллюстративное: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, который обвиняется в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, скончался в больнице.

Об этом сообщают молдовские СМИ в Telegram.

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Известно, что Рустам Ашуров при задержании 30 июня получил ранение. Все это время он находился в критическом состоянии.

В МВД рассказали, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, начал стрельбу на аэродроме. Он использовал огнестрельное оружие.

"43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения назад он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции", — заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Напомним, 30 июня в аэропорту Кишинева раздались выстрелы. По предварительной информации, один из пассажиров начал стрельбу.

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