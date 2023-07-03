Мужчина, открывший огонь на аэродроме Кишенева, скончался в больнице
Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, который обвиняется в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, скончался в больнице.
Об этом сообщают молдовские СМИ в Telegram.
Задержание злоумышленника
Известно, что Рустам Ашуров при задержании 30 июня получил ранение. Все это время он находился в критическом состоянии.
В МВД рассказали, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, начал стрельбу на аэродроме. Он использовал огнестрельное оружие.
"43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения назад он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции", — заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
Напомним, 30 июня в аэропорту Кишинева раздались выстрелы. По предварительной информации, один из пассажиров начал стрельбу.