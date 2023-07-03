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Чоловік, який відкрив вогонь на летовищі Кишенева, помер у лікарні

3 липня 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чоловік, який відкрив вогонь на летовищі Кишенева, помер у лікарні
Chisinau International Airport. Фото ілюстративне: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Громадянин Таджикистану Рустам Ашуров, якого обвинувачують у вбивстві двох людей в аеропорту Кишинева, помер у лікарні. 

Про це повідомляють молдовські ЗМІ у Telegram.

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Відомо, що Рустама Ашурова при затриманні 30 червня поранили поліцейські. Весь час він перебував у критичному стані. 

У МВС розповіли, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, розпочав стрілянину на летовищі. Він використовував вогнепальну зброю. 

"43-річному громадянинові Таджикистану заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу в стерильну зону для повернення назад він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вкраденого у співробітника прикордонної поліції", — заявив тоді прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Нагадаємо, 30 червня в аеропорту Кишинева пролунали постріли. За попередньою інформацією, один із пасажирів розпочав стрілянину.

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