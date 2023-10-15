Из-за неправомерного получения от государства 8 тысяч гривен осудили мать двоих детей из Мариуполя

Переселенка с ребенком. Фото: Google

Женщину из Мариуполя, мать двух несовершеннолетних детей, приговорили к лишению свободы на год с испытательным сроком. Дело в том, что она получила от государства помощь в размере восьми тысяч гривен, не имея на это права.

О таком обвинительном приговоре от 6 октября 2023 года сообщил Карловский районный суд Полтавской области.

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Сообщается, что женщина покинула Мариуполь еще до начала полномасштабного вторжения РФ и без регистрации проживала в Полтавской области. Уже после 24 февраля 2022 года с помощью мобильного приложения "Дія" она зарегистрировала себя и одну из своих дочерей в базе внутренне перемещенных лиц.

Указала ложные сведения, что и послужило основанием для выплаты ей 8 000 гривен. Правда, к моменту рассмотрения дела обвиняемая добровольно возместила государству нанесенный ущерб.

По результатам рассмотрения дела женщину признали виновной в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с последующим освобождением от отбывания назначенного наказания с испытанием с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Украине на фоне военного положения и мобилизации мужчины-переселенцы должны сообщать об изменении места жительства Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Если этого не сделать, то их ждут финансовые санкции.