Через неправомірне отримання від держави 8 тисяч гривень засудили матір двох дітей з Маріуполя

Переселенка з дитиною. Фото: Google

Жінку з Маріуполя, матір двох неповнолітніх дітей, засудили до позбавлення волі на рік із іспитовим терміном. Справа у тому, що вона отримала від держави допомогу у розмірі восьми тисяч гривень, не маючи на це права.

Про такий обвинувальний вирок від 6 жовтня 2023 року повідомив Карлівський районний суд Полтавської області.

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Повідомляється, що жінка залишила Маріуполь ще до початку повномасштабного вторгнення РФ і без реєстрації проживала у Полтавській області. Вже після 24 лютого 2022 року за допомогою мобільного додатку "Портал Дія" вона зареєструвала себе та одну із своїх доньок в базі внутрішньо переміщених осіб.

Вказала неправдиві відомості, що і стало підставою для виплати їй 8 000 гривень. Щоправда, на момент розгляду справи обвинувачена добровільно відшкодувала державі завдану шкоду.

За результатами розгляду справи жінку визнали винною у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві. Їй призначили покарання у виді позбавлення волі на строк один рік із подальшим звільненням від відбування призначеного покарання з випробуванням із іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, в Україні на тлі воєнного стану та мобілізації чоловіки-переселенці мусять повідомляти про зміну місця свого проживання Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Якщо цього не зробити, то на них чекають фінансові санкції.