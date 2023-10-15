Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Через неправомірне отримання від держави 8 тисяч гривень засудили матір двох дітей з Маріуполя arrow

Через неправомірне отримання від держави 8 тисяч гривень засудили матір двох дітей з Маріуполя

15 жовтня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Через неправомірне отримання від держави 8 тисяч гривень засудили матір двох дітей з Маріуполя
Переселенка з дитиною. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Жінку з Маріуполя, матір двох неповнолітніх дітей, засудили до позбавлення волі на рік із іспитовим терміном. Справа у тому, що вона отримала від держави допомогу у розмірі восьми тисяч гривень, не маючи на це права.

Про такий обвинувальний вирок від 6 жовтня 2023 року повідомив Карлівський районний суд Полтавської області. 

Читайте також:

Судове рішення для переселенки

Повідомляється, що жінка залишила Маріуполь ще до початку повномасштабного вторгнення РФ і без реєстрації проживала у Полтавській області. Вже після 24 лютого 2022 року за допомогою мобільного додатку "Портал Дія" вона зареєструвала себе та одну із своїх доньок в базі внутрішньо переміщених осіб.

Вказала неправдиві відомості, що і стало підставою для виплати їй 8 000 гривень. Щоправда, на момент розгляду справи обвинувачена добровільно відшкодувала державі завдану шкоду.

За результатами розгляду справи жінку визнали винною у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві. Їй призначили покарання у виді позбавлення волі на строк один рік із подальшим звільненням від відбування призначеного покарання з випробуванням із іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, в Україні на тлі воєнного стану та мобілізації чоловіки-переселенці мусять повідомляти про зміну місця свого проживання Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Якщо цього не зробити, то на них чекають фінансові санкції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз