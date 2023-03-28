Болгария расследует терроризм после волны ложных предупреждений о бомбах

Прокуратура Болгарии

Болгарская прокуратура начала расследование терроризма после того, как десятки школ по стране получили ложные угрозы о заложенных бомбах. Школы в Плевене, Сливене, Варне, Бургасе и Софии получили почти идентичные электронные письма с угрозами взрыва.

Об этом пишет Reuters.

Бомбы в Болгарии

Согласно данным информагентства БТА, генеральный секретарь МВД Петар Тодоров оценил общее количество угроз, полученных с понедельника, в 102 случая. Тодоров подчеркнул, что реальной опасности для населения нет. Прокуратура возбудила досудебное производство по делу о терроризме против Болгарии, за которое может быть назначено наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения без права досрочного освобождения.

Министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил, что наиболее вероятное объяснение волны фейковых сообщений о бомбах заключается в том, что это могла быть часть гибридной атаки, связанной с рф. Он также сообщил, что адреса электронной почты и телефоны, с которых рассылались угрозы, зарегистрированы в США и Великобритании.

В свете этих событий, болгарские правоохранительные органы продолжают расследование и предпринимают меры для обеспечения безопасности образовательных учреждений и населения.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что барражирующие авиационные бомбы, которые могут залетать на десятки километров, являются серьезной угрозой для Украины. Он отметил, что оккупанты могут применять их, а также корректированные авиационные бомбы для атак на украинские объекты.