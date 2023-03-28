Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow Болгария расследует терроризм после волны ложных предупреждений о бомбах arrow

Болгария расследует терроризм после волны ложных предупреждений о бомбах

28 марта 2023 19:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Прокуратура Болгарии
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Болгарская прокуратура начала расследование терроризма после того, как десятки школ по стране получили ложные угрозы о заложенных бомбах. Школы в Плевене, Сливене, Варне, Бургасе и Софии получили почти идентичные электронные письма с угрозами взрыва.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Бомбы в Болгарии

Согласно данным информагентства БТА, генеральный секретарь МВД Петар Тодоров оценил общее количество угроз, полученных с понедельника, в 102 случая. Тодоров подчеркнул, что реальной опасности для населения нет. Прокуратура возбудила досудебное производство по делу о терроризме против Болгарии, за которое может быть назначено наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения без права досрочного освобождения.

Министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил, что наиболее вероятное объяснение волны фейковых сообщений о бомбах заключается в том, что это могла быть часть гибридной атаки, связанной с рф. Он также сообщил, что адреса электронной почты и телефоны, с которых рассылались угрозы, зарегистрированы в США и Великобритании.

В свете этих событий, болгарские правоохранительные органы продолжают расследование и предпринимают меры для обеспечения безопасности образовательных учреждений и населения.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что барражирующие авиационные бомбы, которые могут залетать на десятки километров, являются серьезной угрозой для Украины. Он отметил, что оккупанты могут применять их, а также корректированные авиационные бомбы для атак на украинские объекты.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

21:13 Украинским переселенцам выплачивают пособие шесть организаций, некоторые до $1 тыс.

21:12 В Шотландии выбрали нового первого министра: детали

21:11 Народный синоптик рассказал, в каких областях Украины завтра будет снег

20:52 В Херсонской области оккупанты ищут бывших участников АТО

Эксклюзив

20:43Невероятный снегопад в Киеве: вечерний город глазами фотографа Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:40 В россии отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

20:07 Зинченко получит в напарники звезду Ла Лиги: "Арсенал" готовит топ-трансфер

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

20:00 В Португалии мужчина с ножом ворвался в исламский центр, есть погибшие

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Новина з відео

17:42 Группа KAZKA сообщила, когда уберет букву Z из названия: при чем здесь Зеленский

Новина з відео

17:00 Затонула румынская лодка: одесские пограничники спасли человека

Новина з відео

14:54 Зеленский вручил Ахтырке знак отличия города-героя

Новина з відео

14:40В Одессе дерево упало на женщину: в каком состоянии пострадала

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40 Анатолий Анатолич с женой трогательно поздравили младшую дочь с днем рождения

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей

Новина з відео

13:05 Спасатели ликвидировали пожар на полях орошения в Одессе

Новина з відео

13:01 Настя Каменских нуждается в срочном лечении: певица записала видео

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald&#39;s

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

21:13Украинцев призывают жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов в магазинах

Актуальное по теме

None 28 Март 14:48

Украинским переселенцам выплачивают пособие шесть организаций, некоторые до $1 тыс.

None 28 Март 21:22

В Шотландии выбрали нового первого министра: детали

None 28 Март 21:19

Народный синоптик рассказал, в каких областях Украины завтра будет снег

None 28 Март 21:08

В Херсонской области оккупанты ищут бывших участников АТО

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB