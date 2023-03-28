Болгарія розслідує тероризм після хвилі хибних попереджень про бомби

Прокуратура Болгарії

Болгарська прокуратура розпочала розслідування тероризму після того, як десятки шкіл по країні отримали неправдиві погрози про закладені бомби. Школи у Плевені, Слівені, Варні, Бургасі та Софії отримали майже ідентичні електронні листи із погрозами вибуху.

Про це пише Reuters.

Бомби у Болгарії

За даними інформагентства БТА, генеральний секретар МВС Петар Тодоров оцінив загальну кількість погроз, отриманих з понеділка, у 102 випадки. Тодоров наголосив, що реальної небезпеки для населення немає. Прокуратура порушила досудове провадження у справі про тероризм проти Болгарії, за яке може бути призначене покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв заявив, що найімовірніше пояснення хвилі фейкових повідомлень про бомби полягає в тому, що це могла бути частина гібридної атаки, пов'язаної з рф. Він також повідомив, що адреси електронної пошти та телефони, з яких розсилалися погрози, зареєстровані у США та Великій Британії.

У світлі цих подій болгарські правоохоронні органи продовжують розслідування та вживають заходів для забезпечення безпеки освітніх установ та населення.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що авіаційні бомби, що барражують, які можуть залітати на десятки кілометрів, є серйозною загрозою для України. Він зазначив, що окупанти можуть застосовувати їх, а також кориговані авіаційні бомби для атак на українські об'єкти.