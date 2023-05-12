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Белорусские пограничники заявили, что на них хотел напасть мужчина со взрывчаткой

12 мая 2023 11:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Белорусские пограничники заявили, что на них хотел напасть мужчина со взрывчаткой
Военнослужащий Беларуси на границе. Фото: Министерство обороны Беларуси
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Вчера, 11 мая, в Беларуси мужчина на большегрузном автомобиле попытался совершить нападение на военнослужащих. Инцидент произошел вечером на участке автодороги М-5.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

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Вечером, 11 мая, мужчина предпринял попытку нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военных. Группа служащих была в усилении участков Государственной границы.

Отмечается, что после нападения водитель попытался скрыться.

Военные заблокировали автомобиль, а 51-летний водитель задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов Беларуси. В действиях водителя видны признаки экстремизма.

Никто из военнослужащих не пострадал.

Напомним, что в Беларуси задержан 22-летний парень за татуировку с гербом Украины. Правда, на его теле был нанесен и национальный герб Беларуси.

В Беларуси еще раз проверят боевую готовность подразделений Вооруженных сил, которых привлекают к реагированию на кризисные ситуации. В первую очередь, будут проверять подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые дислоцируются в Гродненской, Брестской и Минской областях.

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