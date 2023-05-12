Білоруські прикордонники заявили, що на них хотів напасти чоловік з вибухівкою

Військовослужбовець Білорусі на кордоні. Фото: Міністерство оборони Білорусі

Учора, 11 травня, у Білорусі чоловік на великовантажному автомобілі спробував здійснити напад на військовослужбовців. Інцидент стався ввечері на ділянці автодороги М-5.

Про це інформує Міністерство оборони Білорусі.

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Ввечері, 11 травня, чоловік здійснив спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою, виготовленого з піротехнічних засобів, на групу військових. Група службовців була у посиленні ділянок Державного кордону.

Зазначається, що після нападу водій спробував втекти.

Військові заблокували автомобіль, а 51-річного водія затримано та передано співробітникам правоохоронних органів Білорусі. У діях водія вбачаються ознаки екстремізму.

Ніхто із військовослужбовців не постраждав.

Нагадаємо, що у Білорусі затримали 22-річного хлопця за татуювання з гербом України. Щоправда, на його тілі ще був нанесений і національний герб Білорусі.

У Білорусі вкотре перевірять бойову готовність підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації. Насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях.