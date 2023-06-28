Беларусь сделала олигарха Фирташа дипломатом: какая причина
Скандальный украинский олигарх Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический статус через работу в одном из агентств ООН — UNIDO, которое способствует индустриализации стран третьего мира. "Дипломатом" его сделала Беларусь во избежание экстрадиции в США.
Об этом сообщает DW.
Убережет ли статус "дипломата" от экстрадиции Фирташа
По данным издания, согласно решению Высшего земельного суда Вены, Дмитрий Фирташ пытается использовать статус "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене" с 2021 года для получения дипломатического иммунитета и избегания экстрадиции в США.
Однако юридическая экспертиза, подготовленная защитой Фирташа, и соответствующее подтверждение от Министерства юстиции Австрии показали, что у него нет полномочий дипломата и он не должным образом аккредитован при UNIDO. Таким образом, Фирташ не имеет дипломатического иммунитета, применяемого к лицам с таким статусом.
Суды предыдущих инстанций не подтвердили дипломатический иммунитет Фирташа. Однако Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело в первую инстанцию и потребовал решить вопрос о признании дипломатического иммунитета украинского олигарха.
В посольстве Беларуси в Вене не предоставили ответ на вопрос изданию о деятельности Дмитрия Фирташа как советника при международных организациях и его пользе для ООН по промышленному развитию. Представитель адвокатов Фирташа не комментирует судебные процессы, поэтому остаются неизвестными детали назначения Фирташа и инициатива его работы в представительстве Беларуси.
Напомним, что руководители "Ивано-Франковскгаз" и "Сумыгаз" получили подозрения в деле хищения газа из газотранспортной системы Украины. Руководителям других облгазов уже избрали меры предосторожности и определили размеры залога.