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Беларусь сделала олигарха Фирташа дипломатом: какая причина

28 июня 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Беларусь сделала олигарха Фирташа дипломатом: какая причина
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Скандальный украинский олигарх Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический статус через работу в одном из агентств ООН — UNIDO, которое способствует индустриализации стран третьего мира. "Дипломатом" его сделала Беларусь во избежание экстрадиции в США.

Об этом сообщает DW.

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По данным издания, согласно решению Высшего земельного суда Вены, Дмитрий Фирташ пытается использовать статус "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене" с 2021 года для получения дипломатического иммунитета и избегания экстрадиции в США.

Однако юридическая экспертиза, подготовленная защитой Фирташа, и соответствующее подтверждение от Министерства юстиции Австрии показали, что у него нет полномочий дипломата и он не должным образом аккредитован при UNIDO. Таким образом, Фирташ не имеет дипломатического иммунитета, применяемого к лицам с таким статусом.

Суды предыдущих инстанций не подтвердили дипломатический иммунитет Фирташа. Однако Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело в первую инстанцию и потребовал решить вопрос о признании дипломатического иммунитета украинского олигарха.

В посольстве Беларуси в Вене не предоставили ответ на вопрос изданию о деятельности Дмитрия Фирташа как советника при международных организациях и его пользе для ООН по промышленному развитию. Представитель адвокатов Фирташа не комментирует судебные процессы, поэтому остаются неизвестными детали назначения Фирташа и инициатива его работы в представительстве Беларуси.

Напомним, что руководители "Ивано-Франковскгаз" и "Сумыгаз" получили подозрения в деле хищения газа из газотранспортной системы Украины. Руководителям других облгазов уже избрали меры предосторожности и определили размеры залога.

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