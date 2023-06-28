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Білорусь зробила олігарха Фірташа дипломатом: яка причина

28 червня 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Білорусь зробила олігарха Фірташа дипломатом: яка причина
Український олігарх Дмитро Фірташ. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Скандальний український олігарх Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний статус через роботу в одній з агенцій ООН — UNIDO, яка сприяє індустріалізації країн третього світу. "Дипломатом" його зробила Білорусь, щоб уникнути екстрадиції до США.

Про це повідомляє DW.

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За даними видання, згідно з рішенням Вищого земельного суду Відня, Дмитро Фірташ намагається використати статус "радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні" з 2021 року для отримання дипломатичного імунітету та уникнення екстрадиції до США.

Проте юридична експертиза, підготовлена захистом Фірташа, та відповідне підтвердження від Міністерства юстиції Австрії показали, що він не має повноважень дипломата та не належним чином акредитований при UNIDO. Таким чином, Фірташ не має дипломатичного імунітету, який застосовується до осіб з таким статусом.

Суди попередніх інстанцій не підтвердили дипломатичний імунітет Фірташа. Однак Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу до першої інстанції і вимагав розв'язати питання про визнання дипломатичного імунітету українського олігарха.

У посольстві Білорусі у Відні не надали відповіді на запитання виданню щодо діяльності Дмитра Фірташа як радника при міжнародних організаціях та його користі для ООН з промислового розвитку. Речник адвокатів Фірташа не коментує судові процеси, тому залишаються невідомими деталі призначення Фірташа та ініціатива його роботи в представництві Білорусі.

Нагадаємо, що керівники "Івано-Франківськгаз" і "Сумигаз" отримали підозри у справі розкрадання газу із газотранспортної системи України. Керівникам інших облгазів уже обрали запобіжні заходи і визначили розміри застави.

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